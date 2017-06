Campanha ‘Adote uma Praça’ será proposta na CMM

Muitos espaços públicos estão abandonados em Manaus – foto: Ione Moreno/Arquivo AET

Imagine se cada praça de Manaus fosse cuidada por um empresário? Mato cortado, bancos restaurados e pintados, área de lazer para as crianças. Seria bom, não? Pois a ideia não é nova. Ela está prevista em uma lei municipal de 2016 e vai ser lançada, esta semana, como uma campanha proposta elo vereador que preside a Comissão de Serviço Público da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Segundo o vereador professor Gedeão Amorim (PMDB), a campanha “Adote uma Praça” está baseada na Lei Municipal 3.280, que prevê a adoção de praças, áreas verdes e outros espaços públicas municipais por empresas privadas.

Como contrapartida, essas empresas podem realizar sua publicidade nas áreas, como uma ação de responsabilidade social, agregando valor à sua marca.

Na av. Buriti, empresa conserva canteiro Central

“Embora a lei exista há quase um ano, poucos empresários a conhecem e a população em geral, também, não tem informações sobre as diretrizes do programa para poder cobrar do Poder Executivo. Diante disso, pretendemos lançar, nos próximos dias, essa campanha para garantir a execução da lei e melhoria da infraestrutura das praças públicas uma vez que muitas estão abandonadas”, explicou o presidente da comissão.

Para tirar a campanha do papel, professor Gedeão pretende pedir ajuda ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) para ajudar a difundir a ideia pela cidade.

Exemplo

O presidente da Comissão de Serviços Públicos vai propor a adoção de uma Praça” – Tiago Correa/CMM

Em Manaus já há empresas que cuidam de espaços públicos. Na avenida Buriti, no Distrito, por exemplo, trechos do canteiro central e uma rotatória são cuidados por uma indústria de reciclagem.

Se a campanha “Adote uma Praça” pegar, Manaus vai ganhar, o cidadão manauense será o maior privilegiado, com a ampliação de espaços públicos para momentos de lazer com a família. “Se esses espaços recebessem a atenção que merecem serviriam como um grande meio de garantir mais segurança aos nossos jovens”, ponderou o vereador

