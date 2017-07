Caminhonete roubada de padre se envolve em acidente com mais três carros na Torquato

O trânsito ficou congestionado por alguns minutos até a retirada dos veículos | Divulgação/Manaustrans

Uma pick-up roubada, pertencente à Arquidiocese de Manaus, foi envolvida em um acidente de trânsito com outros três veículos na tarde desta terça-feira (4). O caso ocorreu na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da entrada do bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus.

Os motivos do acidente ainda são desconhecidos. O veículo da igreja, modelo L200, de placas PHE-2831, tinha restrição de roubo. Os outros carros, um Gol de placas PDL-8931, um Fiat Siena, placas OAO-6612 e um Audi Q3, placas PHG-9258, tiveram danos materiais.

A pessoa que dirigia o veículo roubado desapareceu após o acidente. Os motoristas dos outros carros não ficaram feridos, segundo o Manaustrans. O órgão esteve no local para organizar o tráfego de veículos, que ficou prejudicado por todo o trecho. Os agentes espalharam pó de serragem na pista para evitar acidentes, que poderiam ser provocados pelo óleo que derramou da L200 após a colisão.

A reportagem do EM TEMPO apurou que o veículo fica à disposição do pároco da Área Missionária Nossa Senhora Aparecida, no Distrito do Cacau Pirêra, padre Thiago Alves, que mora em Manaus e transita com frequência entre os municípios.

De acordo com a irmã Monalisa Magalhãs, freira da área missionária, ele foi assaltado na noite desta segunda-feira (3). Além do carro, o celular do padre também teria sido levado pelos bandidos. Ela não soube detalhar quais foram as condições do assalto e nem o horário do crime. O clérigo não sofreu ferimentos.

A arquidiocese de Manaus foi consultada pela reportagem. De acordo com a assessoria de imprensa, ainda serão verificadas que providências a igreja irá tomar em relação ao fato.

Contradição

Ao consultar os policiais da 20ª Cicom, fomos informados que a pick-up pertence à um militar. O nome não foi revelado. Ao ser questionado, o supervisor de área – que não quis se identificar – negou que o carro seja da Arquidiocese.

O PM informou ainda que o veículo está no pátio da Cicom, localizada no bairro Campos Salles, e o proprietário deve fazer a retirada nesta quarta-feira (5).

Raphael Sampaio

EM TEMPO