Caminhoneiro inaugura projeto social de luta livre no Japiim

O Amazonas é dos principais celeiros de lutadores de artes marciais do país. Não é em vão que o caminhoneiro e faixa roxa de luta livre Luciano Vale da Silva, 28, abriu mão de seus momentos de descanso para se dedicar a 12 crianças e 7 adultos que por meio do esporte buscam alcançar seus sonhos. No próximo dia 30, ele irá inaugurar, na rua Alameda do Sol Nascente, no Japiim, Zona Sul da capital, o espaço físico da Equipe Luciano do Vale de Luta Livre, que tem como principal objetivo de descobrir talentos.

A exemplo da judoca Rita de Cassia, que vem priorizando a luta livre ao invés da modalidade de origem, em busca do sonho de participar dos Jogos de Tóquio 2020, hoje a modalidade vem sendo vista como o meio mais “palpável” pelos lutadores amazonenses.

“A luta livre é hoje a modalidade esportiva que mais aproxima as chances de vermos um amazonense disputando uma Olimpíada. É possível sonhar, por isso eu dedico minhas horas vagas para formar atletas e ao mesmo tempo retirar jovens das drogas e da marginalidade. Acredito nos atletas e não vou desistir”, disse Silva.

O caminhoneiro tem apoio do presidente da Comunidade do Japiim e da Federação Amazonense de Luta Livre de Submission (Fasub), Antônio Aleixo, e dos faixas-pretas da modalidade Vanderlan Sena e Tonny Alves, que participam das aulas com a garotada.

História

Silva participa de artes marciais desde os sete anos e se criou no Japiim. Como atleta de luta livre, foi campeão amazonense em 2016 e campeão da Copa Norte-Nordeste 2017.

O projeto de formação de sua equipe e de locação do espaço físico foi iniciado após o desligamento do caminhoneiro da academia antiga.

“Houve um desligamento e resolvi abrir meu próprio projeto e criar minha própria equipe com o apoio dos mestres. Eu acredito na luta livre e tenho certeza que esta modalidade tem muito a crescer ainda”, disse Silva.

O agora professor almeja construir o espaço físico próprio de seu projeto social. Ele garante que no futuro o local de treinamento será em cima de sua residência, onde está sendo construído aos poucos uma espécie

de sobrado.

“Já pensamos em sair do aluguel no futuro. Por isso aceitamos qualquer ajuda. Creio que lá na frente estarei com meus 500 atletas lutando fora de Manaus e buscando medalhas”, projetou.

Para mais informações sobre o projeto de luta livre, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 98103-0888. “A partir dos cinco anos de idade, já pode treinar a luta livre. Aos poucos, de forma lúdica, a criança vai se adaptando com a modalidade”, disse Silva.

Vida fora dos tatames

Desde 2011 na profissão de caminhoneiro e com itinerário semanal para Itacoatiara, Silva deixou de competir luta livre por quase dois anos, quando sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo após um acidente de trabalho. “Fiquei de fora das disputas de 2015 até o fim do ano passado. Chego cansado muitas vezes do trabalho, mas eu sempre penso nas crianças e nos jovens”, encerrou o lutador.

