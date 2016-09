Caminhão tomba no Adrianópolis, atinge dois carros e complica trânsito

Um caminhão modelo Munck, de placa JWY-9340, tombou no fim da manhã desta sexta-feira (9) e atingiu dois carros de passeio no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

O fato na rua Penetração, entre avenida Mário Ypiranga e rua Maceió, nas proximidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), complicando o trânsito na área. Não houve vítimas.

Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o caminhão estava sendo descarregando quando tombou na pista, dois veículos, sendo um modelo Celta e um Etios, que estavam estacionados no local foram atingidos.

Devido ao acidente, a via ficou interditada e agentes do Manaustrans foram enviados para orientar os demais condutores que tentavam trafegar pelo local.

Funcionários da empresa responsável pelo caminhão acionaram um guincho para retirar o veículo do local.

Por equipe EM TEMPO Online