Caminhão tomba com casal e criança de 2 anos na Constantino Nery

Um caminhão modelo baú, de pequeno porte, tombou após o motorista, que nao não foi identificado, dormir ao volante. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (3), na avenida Constantino Nery.

No veículo, além do condutor estavam a esposa e uma criança de 2 anos, filha do casal. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, houve somente danos materiais.

Quem viu o acidente contou que o caminhão perdeu o controle, colidiu com uma árvore do canteiro central da avenida e tombou no meio da pista.

“O motorista e os passageiros do caminhão estavam conscientes no local e aguardaram a chegada do guincho para remover o veículo. A Polícia Militar esteve no local e fez a sinalização da via, para evitar outros acidentes”, relatou um motorista que presenciou o acidente e preferiu não ter o nome divulgado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO