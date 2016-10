Caminhão pega fogo em avenida de grande fluxo nesta sexta

Um caminhão tanque que transporta combustível (diesel) pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (7), na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte da cidade, em frente ao supermercado Nordeste e Bemol.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma viatura foi encaminhada para o local e fez o combate ao fogo.

Não houve vítimas ou explosões já que o veículo estava sem combustível. Aproximadamente quatro mil litros de água foram utilizados para conter as chamas.

Portal EM TEMPO