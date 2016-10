Caminhão de carga tomba e deixa motorista ferido na AM-070

Um veículo de carga tombou na manhã desta sexta-feira (28) no quilômetro 53 da rodovia Manoel Urbano AM-070, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Segundo a polícia, não houve vítima fatal, apenas prejuízo material.

De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), populares da comunidade Ubin, situada na região, informaram à Polícia Militar (PM) do município sobre o acidente.

Ainda conforme o órgão, o motorista foi identificado como Carlos Alberto da Silva Correia, 38, que sofreu leves escoriações.

O CPI informou que o veículo pertence à Distribuidora Rio Negro, uma empresa que trabalha com estivas e bebidas.

Ainda não se sabe o motivo do acidente.

