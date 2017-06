Caminhão com piscinas bate em passarela e complica trânsito na Torquato Tapajós

O acidente complicou o trânsito de condutores – Divulgação

O motorista de um caminhão, ainda não identificado e que fazia o transporte de piscinas de fibra, bateu com o veículo em uma passarela da avenida Torquato Tapajós (bairro Centro-Bairro), bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta quinta-feira (29). Com o impacto, algumas piscinas caíram da carroceria do caminhão e foram parar no meio da via. O trânsito de veículos no local foi prejudicado.

Manaustrans orienta condutores sobre os obstáculos na avenida Torquato Tapajós – Reprodução/Twitter

A assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) informou que apenas uma faixa da via está liberada para o fluxo de veículos. O acidente prejudicou ainda motoristas que trafegavam pelas avenidas Djalma Batista, Constantino Nery e Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife).

A reportagem tentou contato com policiais militares, responsáveis pela segurança da região, para saber maiores informações sobre a colisão e qual foi o depoimento do motorista para justificar o acidente. No entanto, os PMs informaram que não foram acionados para a ocorrência.

O tamanho de passarelas em Manaus é determinado de acordo com o tipo de veículo que costuma trafegar pela região. Em cada passarela é possível identificar uma placa orientando condutores sobre a metragem correspondente à altura máxima permitida para veículos. A placa da passarela, onde o veículo colidiu, informa a metragem de 4,5 m.

Isac Sharlon

EM TEMPO