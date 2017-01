Caminhão com bombas mata 5 e fere 10 no Egito

Um motorista lançou um caminhão com explosivos contra um prédio da polícia egípcia, no norte do Sinai, deixando mortos e feridos nesta segunda-feira (9).

De acordo com fontes locais, que citam balanços preliminares, ao menos 5 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no ataque, ocorrido na cidade de Al-Arish.

O site do Jerusalém Post relatou que, entre os feridos, figuram sete policiais e três civis. Já os mortos seriam todos oficiais da polícia. Agências internacionais de notícia disseram que o veículo usado no ataque seria um caminhão carregado de bombas, que explodiram antes de um tiroteio começar. O ato ainda não foi reivindicado e as autoridades trabalham com a hipótese de ação premeditada com fins terroristas.

FolhaPress