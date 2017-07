Caminhão com barras de ferro invade sentindo oposto da BR-174 e atinge carro

O caminhão ficou atravessado na estrada – fotos: Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão, que transportava barras de ferro, e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida, na manhã deste domingo (9), no Km 1079 da BR-174 (Manaus/Itacoatiara).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão invadiu a pista contrária e colidiu com o carro de passeio que vinha no sentido oposto.

Com a colisão, o carro capotou várias vezes e ficou praticamente destruído. O caminhão saiu da pista e as barras de ferro tombaram no meio da estrada. O motorista do automóvel, que não teve o nome divulgado, ficou com varias escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido por uma ambulância de Presidente Figueiredo e levado para o hospital do município. Não há informação sobre o seu estado de saúde ou do condutor do caminhão.

“O motorista ficou com algumas escoriações pelo corpo, mas estava consciente. Até o momento não sabemos qual foi a causa do acidente. O local não tem sinal de telefone e nem de internet. Os colegas ainda estão na ocorrência”, falou um policial federal, que preferiu não ter o nome divulgado.

