Caminhão capota com três pessoas na AM-070

Um caminhão que transportava lenha, de placas não divulgadas, capotou após o motorista do veículo perder o controle da direção e subir no acostamento de um ramal, situado no quilômetro 19 da Rodovia AM-070, que liga Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru. O acidente ocorreu, na noite desta sexta-feira (31), por volta das 20h30.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), no momento do acidente, haviam três pessoas no veículo, mas apenas o motorista, identificado como Carlos Alberto Gomes do Carmo, 49, ficou preso entre as ferragens e sofreu ferimentos.

De acordo com o laudo preliminar da equipe, a vítima foi socorrida em estado consciente, apenas com um corte acima da nuca e outro superficial no rosto. Há suspeita de que o motorista tenha sofrido uma fratura na perna esquerda. Ele foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Isac Sharlon

EM TEMPO