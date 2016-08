Caminhadas e bandeiraços ainda são principais ações de candidatos à prefeitura de Manaus

A 37 dias das eleições, os prefeituráveis de Manaus fazem ainda mais caminhadas e bandeiraços em busca de votos pelos principais bairros da cidade. Na quinta-feira (25), o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), e seu vice, Yann Evanovick (PCdoB), participaram de um bandeiraço, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, Zona Centro-Sul, juntamente com a militância da Coligação ‘Compromisso com o Povo’.

Durante todos os seus mandatos parlamentares, as reivindicações dos profissionais da educação têm sido uma das pautas defendidas por José Ricardo. E por isso, dentre suas propostas de Governo está a de garantir que os recursos do Pré-Sal sejam destinados para a valorização destes trabalhadores e desenvolvimento de ensino; implementar integralmente a Lei Federal 11.738/2008, que versa sobre Hora de Trabalho Pedagógico (HTP); assim como revisar o PCCS; reajustar o auxílio alimentação; e conceder o plano de saúde.

“Valorizar os professores, merendeiras, pedagogos, servidores da limpeza, os profissionais que trabalham nas escolas, é valorizar a própria educação. O investimento nessas pessoas refletirá diretamente no ensino que é prestado às nossas crianças, adolescentes e jovens. Se concordamos que o professor é essencial na vida de todo profissional, então precisamos dar as condições necessárias para que eles sejam melhores profissionais”, expôs, acentuando que todos os anos esta categoria é obrigada a ir às ruas para cobrar o cumprimento da data-base, o reajuste salarial garantido em lei, mas, infelizmente, tanto o governador do estado como o prefeito de Manaus não tem respeitado essa legislação.

No Plano de Governo da coligação ‘Compromisso com o povo’ há ainda outras diretrizes voltadas ao recurso humano da educação, como a inserção obrigatória de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e nutricionistas nas escolas; criação da Fundação de Apoio ao Ensino Básico visando a qualificação dos docentes; a divulgação no contracheque dos professores das principais informações referente a aplicação do Fundeb.

O candidato a prefeito pela coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’, Hissa Abrahão, voltou a defender, nesta semana, uma política salarial isonômica para as mulheres em relação aos homens no comércio e na indústria de Manaus. Em alusão ao Dia da Igualdade Feminina (26), Hissa Abrahão defendeu a necessidade urgente de um conjunto de projetos e programas municipais destinados especificamente à promoção dos direitos das mulheres por meio de intercâmbios com instituições e parcerias com órgãos públicos e entidades não-governamentais.

‘Pra vencer’

Em caminhada realizada nesta sexta-feira (26), o candidato a prefeito, Henrique Oliveira (SD), apresentou aos moradores do Jesus me Deu e Campos Sales, ambos na Zona Norte, propostas voltadas para melhorar a infraestrutura dos bairros e da cidade. Além de compartilhar com à população proposta do plano de governo, o candidato também recebeu dos moradores diversas demandas na área de saneamento básico, lazer e saúde.

No Jesus me Deu, Henrique caminhou por diversas ruas, entre elas a Surucuá. Os moradores da área reclamaram da falta de infraestrutura da vida e, principalmente, de saneamento básico. O local é cortado por igarapés e falta rede de esgoto e de drenagem.

Aos moradores Henrique apresentou propostas para melhorar as vias do bairro e atender outras demandas dessa área. Uma delas é retomar a implantação dos Distritos de Obras nos bairros, dando respostas mais rápidas e efetivas aos anseios da população.

“Falta saneamento básico, asfalto de qualidade, rede de drenagem, coleta de lixo, segurança e iluminação. Estamos ouvindo o clamor dos moradores por qualidade de vida. Por isso digo durante as conversas com à população que é preciso olhar para trás e ver que nada mudou nesses quatro anos. Depois é preciso olhar para a frente e tomar uma consciente que vai melhorar a qualidade de vida de todos”, destacou Henrique.

Outra proposta de Henrique para a área de infraestrutura é automatizar serviços periódicos com a adoção de equipamentos compactos modernos como varredeiras, pavimentadoras, regadoras e outros que ajudem a garantir a correta manutenção das obras na capital.

“Vamos também priorizar a melhoria dos equipamentos urbanos, fazendo a ampliação de calçadas, multiplicação dos pontos de luz, asfaltamento das vias, padronização das sinalizações e adoção de aparelhos, como as academias ao ar livre, em áreas subutilizadas de canteiros centrais”, reforçou.

‘Por Uma Só Manaus’

Já o candidato a vice-prefeito de Arthur Neto, deputado Marcos Rotta, vem confirmando nas ruas a popularidade da coligação ‘Por Uma Só Manaus’ e tendo a certeza de que a união com o prefeito é, sem dúvida, o melhor para Manaus. Na manhã de hoje, Rotta percorreu toda a extensão da rua São Paulo, caminhando pelos bairros João Paulo, Jorge Teixeira – 4a Etapa e Cidade Alta, ouvindo as principais demandas da população.

“Não tem mecanismo mais apropriado pra defender uma política pública do que escutando os problemas na sua essência, na sua raiz, dentro dos bairros, dentro dos becos. É essencial ouvir a população, sobretudo num processo eleitoral, onde se constrói programas de governo, plataforma de governo com essa base que nós sempre defendemos que é de ouvir as pessoas”, disse Marcos Rotta.

Durante o percurso Rotta ouviu dos moradores elogios ao trabalho do prefeito Artur nos últimos três anos, principalmente na Cidade Alta, que foi completamente asfaltada. “Saímos da Cidade Alta convictos de que o prefeito avançou em muitas questões: asfaltamento, lâmpadas de LED, melhorias na questão da água, o que nós demonstra claramente que fizemos a escolha certa ao nos tornamos vice de Artur”, destacou o candidato.

Outra demanda dos moradores da área foi em relação à saúde, principalmente, quanto à agilidade no atendimento. O candidato explicou que este ponto é prioridade plano de governo da coligação e que a próxima administração instalará as policlínicas da família. Em 2013, a cobertura de Saúde da Família em Manaus era de 29%. Hoje, esta cobertura já atinge 39%.

“Vamos implantar em Manaus o que já foi feito no Rio de Janeiro, que são as policlínicas da família. Um local mais amplo com dentistas, advogados, fisioterapeutas, clínicos gerais, ou seja, uma verdadeira policlínica com mais especialistas pra atender dentro das comunidades, fazer com que as pessoas possam ter saúde de qualidade dentro do seu bairro, sem precisar se deslocar às grandes unidades de saúde do Estado”, finalizou Rotta.

PSB

O candidato pelo PSB, Serafim Corrêa e sua vice Cristiane Balieiro, foram recebidos por dezenas de moradores do bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus, no fim da tarde desta sexta-feira. Em caminhada pelas ruas da comunidade, além de militantes e simpatizantes, muitas crianças acompanharam o percurso. Elas faziam festa a cada aceno de Serafim e mostravam o carinho por ele, fazendo o “40” com as mãos .

“Em todos os lugares que percorri durante minha vida pública, as crianças sempre foram extremamente gentis. E criança é verdadeira, quando gosta, gosta mesmo. Fico feliz demais com tanto carinho”, disse.

Pelo caminho, quem vive em Santa Luzia abordou o candidato e fez reivindicações. A cabeleireira Gleicimar de Souza e a costureira Elane Maria pediram por mais segurança. “Aqui todo dia tem assalto, é muito perigoso, a gente vive em pânico. E com as quedas de energia, o problema aumenta. Espero que o Sarafa, chegando na prefeitura dê um jeito nisso e nos ajude”, falaram.

Já a autônoma, Carla Silva e o pintor Aroldo Sena querem o retorno imediato do ônibus que faz a linha 702. Eles não estão satisfeitos com a linha 713, que passou a atender o bairro. “Demora demais. Já recolhemos assinaturas dos moradores, levamos para a prefeitura, mas até agora nada”, disse Carla. “Só passa de uma e uma hora. É um sufoco. Não vejo a hora do Serafim assumir para ver se ajuda a gente”, pediu Aroldo.

A falta de energia em vários horários e o abandono do centro de convivência perto da praça também fez parte das reivindicações dos moradores. “Vamos revitalizar a praça e o entorno e conversar com os órgãos responsáveis pela segurança e fornecimento de energia elétrica para que, em conjunto, possamos resolver essas questões”, disse a candidata vice pelo PSB, professora Cristiane Balieiro.

“Mais uma caminhada onde sentimos as reais necessidades de quem mora nessa área de Manaus. Por onde passamos até agora, a segurança, o transporte e a saúde são os maiores problemas. Juntos, ouvindo ideias dos moradores e compartilhando informações, iremos sanar essas e outras dificuldades”, completou o candidato Serafim Corrêa.

Com informações da assessoria