‘Caminhada para a Vida’ reúne mais de 800 pessoas na Ponta Negra

Aproximadamente 800 pessoas participaram neste domingo (11), na Ponta Negra, Zona Oeste, da ‘Caminhada para a Vida’. O evento, que reuniu profissionais da área da saúde, pessoas transplantadas, familiares e população em geral, foi uma das atividades realizadas durante o ‘Domingo Verde’, uma ação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

A atividade faz parte da programação da campanha ‘Setembro Verde’, que acontece durante todo o mês. O objetivo é chamar a atenção da população para a importância da doação de órgãos.

Segundo a coordenadora estadual de transplantes, Leny Passos, durante as atividades foi possível tirar dúvidas e sensibilizar as pessoas para a importância da doação de órgãos e tecidos. Ela diz que a população ainda tem muitas dúvidas em relação à doação, por isso é preciso sempre falar sobre o assunto. “Aproveitamos esse momento de descontração das pessoas com as famílias para mostrar que a doação é um gesto de solidariedade que pode salvar centenas de vidas”, ressaltou.

Foram realizadas diversas atividades, como aula de zumba, torneio de futebol e tênis de mesa, além de brincadeiras com bambolê e pula-pula com as crianças.

A programação do “Setembro Verde” continua durante todo o mês, com palestras em hospitais, escolas e universidades. “A importância da doação de órgãos precisa ser cada vez mais debatida entre as pessoas. Somente dessa forma vamos conseguir aumentar o número de doações”, afirmou.

De acordo com a coordenadora, em 2011 75% das famílias abordadas se recusaram a fazer a doação de órgãos. “Em 2015 apenas 45% das famílias se recusaram a doar. Isso é uma evolução que deve-se, principalmente, ao fato da população estar mais informada sobre o assunto”, acrescentou.

Iluminação

Durante todo o mês de setembro, as fachadas de nove unidades da Susam estarão decoradas na cor verde – Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, 28 de Agosto, Platão Araújo, Delphina Aziz, Fundação do Coração Francisca Mendes, Hospital Infantil Dr. Fajardo, Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, Maternidade Ana Braga e Instituto da Mulher Dona Lindu. Também já aderiram à iniciativa a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e a Assembleia Legislativa (Aleam), que estarão iluminadas com a cor verde da campanha.

Com informações da assessoria