Camila Queiroz muda o visual e revela segredo para cuidar do cabelo

A atriz Camila Queiroz surpreendeu ao aparecer com as madeixas mais curtas e com as pontas levemente douradas para seu novo papel na TV.

Questionada sobre o que achou da novidade, Camila comenta que está superfeliz com o resultado e revelou um segredinho para cuidar dos fios.

“Como ganhei essas pontas levemente douradas, uso sempre as ampolas milagrosas de Pantene para deixar os fios hidratados”, contou a atriz.

A transformação no visual da atriz também faz parte de uma causa nobre, pois parte das mechas cortadas foi uma doação anônima para dar apoio a quem luta contra o câncer.

Em seu perfil nas redes sociais, Camila reforçou a importância da autoestima na vida de todas as pessoas que estão passando por um momento tão difícil e deixou um recado de força e otimismo. “Tudo pode ficar mais leve e mais fácil, mesmo diante dessa delicada situação”.

Com informações da assessoria