Camila Pitanga recebe flores de seguidor do Twitter

Camila Pitanga recebeu um buquê de flores de presente de um seguidor do Twitter junto com uma mensagem de apoio após a morte de Domingos Montagner, com quem a atriz contracenava em “Velho Chico”, novela das 21h da Globo.

“Um de vocês, que não assinou o próprio nome, me mandou flores e esse bilhete em nome de cada um das ‘cutruvia’ [como ela chama seus seguidores] que tornam meus dias melhores”, escreveu a atriz na rede social.

“Eu jamais conseguirei agradecer a tanto carinho que vocês sempre me deram e dão agora. Mas por essa eu não esperava”, completou.

No bilhete, o fã mandou uma mensagem de carinho à atriz. “À nossa gerente mais amada, em nome de todas as ‘cutruvias’ do Twitter. Nessas flores têm 537 mil abraços, orações e amores”, disse.

Camila já havia usado as redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido de seus seguidores desde a morte do colega de elenco na última quinta-feira (15).

Montagner morreu em Canindé do São Francisco (SE), afogado no rio onde se passa a história de Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Ele mergulhava com Pitanga, seu par romântico na ficção, durante um intervalo das filmagens.

Por Folhapress