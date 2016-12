Camila Cabello publica textão sobre saída do Fifth Harmony

Camila Cabello falou sobre sua saída do grupo Fifht Harmony. Com direito a textão, a ex-integrante publicou sua versão da história em sua conta do Instagram.

Cabello disse que recebeu o comunicado de sua expulsão da Girl Band por assessores, e que não fazia ideia de que as outras integrantes do grupo fariam isso dessa forma.

A cantora declarou ainda que tomou um susto e que não pretendia sair da banda. Camila aproveitou para dar uma divulgada na carreira solo que deve lançar no ano que vem.

“Estou animada e cheia de alegria porque sei que não importa o que aconteça estarei seguindo meu coração”, publicou Camila.

Leia a carta na íntegra:

“Quando eu fiz 15 anos, eu tive a sorte de ser colocada num grupo com quatro meninas muito talentosas, nós éramos cinco estranhas que mal sabíamos da existência uma da outra.

Eu fiquei chocada ao ler o comunicado que a conta da Fifth Harmony postou sem meu conhecimento. As garotas sabiam dos meus sentimentos durante as conversas longas e necessárias que tínhamos sobre o futuro durante a turnê.

Dizer que elas foram informadas pelos meus assessores que eu estava “saindo do grupo” não é verdade. Assim como as outras garotas disseram no comunicado sobre os planos delas, eu também tinha decidido continuar com meus projetos solo no ano que chega, mas eu não pretendia terminar as coisas com o Fifth Harmony dessa forma.

Mesmo sendo triste ver esse capítulo se encerrar dessa forma, vou continuar torcendo para todas elas como indivíduo e como grupo. Eu não desejo nada a não ser o melhor para todas. Todo o sucesso no mundo e felicidade verdadeira.

Como disse a elas durante aquelas conversas e como eu encorajo vocês, quero servir de exemplo quando digo a cada um de vocês para ser corajoso e buscar o que faz seu coração bater forte e faz você feliz com um propósito. Nossa felicidade é nossa própria responsabilidade.

Nós apenas temos uma vida e nunca saberemos quanto tempo ainda tempos. Nós não levaremos dinheiro, troféus, seguidores de redes sociais, fama ou sucesso conosco. Nós carregamos nossas memórias que nos fizeram sentir vivas e os momentos que nos fizeram apaixonar pela vida. Novos capítulos são assustadores, mas se conformar com o seguro e olhar para trás com arrependimento é ainda mais assustador.

Ano que vem eu vou trabalhar em minha própria música e dar a vocês um pedaço enorme do meu coração. Para os nossos fãs maravilhosos, sempre serei muito grata pelas oportunidades que este grupo tem me dado. Sou ainda mais grata pelos momentos que nós saímos para tomar iogurte juntos e falamos sobre música, pelos momentos que trocamos olhares durante uma letra, pelos abraços que reuniram pedaços de nós dois, pelo amor que eu não consigo colocar em palavras e por me mostrarem o caminho para eu ser eu mesma. Vocês transformaram cinco garotas comuns e fizeram o sonho delas realidade – e juntas, nós e vocês, escrevemos uma incrível história.

Garotas de diferentes culturas, passados, cores, formatos, línguas, gostos musicais, tudo por um sonho – um sonho que nunca esquecerei. As memórias que criamos juntas vão durar uma vida inteira. Agora preciso caminhar.. Sempre encorajei vocês a serem destemidos, a viver sua vida em nome do amor e fazer o que lhes dá felicidade. Mesmo assustada em dar este salto, estou animada e cheia de alegria porque sei que não importa o que aconteça estarei seguindo meu coração. Espero encontrá-los em minha jornada.

Com amor, Camila”

