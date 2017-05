Câmeras registram assalto em mercadinho no São José

Dois homens, ainda não identificados, em uma motocicleta, assaltaram um mercadinho na rua J. Nascimento, bairro São José, Zona Leste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (18). Ainda não há informações sobre a quantia levada. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

No vídeo é possível observar quando a dupla chega e estaciona a moto em frente ao comércio. O homem na garupa desce, saca o que aparenta ser uma arma de fogo e entra no estabelecimento, já anunciando o assalto.

Uma moça que estava no caixa repassa o dinheiro para o bandido, que sai apontando a arma em várias direções antes de subir na moto. Antes de fugir, é possível observar que ele aparentemente atira. Durante todo este tempo, o comparsa, que dirigia o veículo, fica do lado de fora, com outra “arma de fogo”, dando cobertura à ação.

A Polícia Militar faz buscas pela área no intuito de encontrar as assaltantes. Até o momento da publicação, a dona do mercadinho assaltado não havia registrado ocorrência na delegacia da região.

Qualquer informação sobre as identidades dos suspeitos pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 190.

Veja o vídeo

Raphael Sampaio

EM TEMPO