Câmeras filmam mulher furtando R$ 1 mil em produtos de loja na Zona Norte

Uma mulher, com idade entre 40 e 50 anos, foi filmada furtando produtos de perfumaria e cosméticos de uma loja em um centro comercial, localizado na rotatória do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a gerente da loja, Luciane Lobato, de 29 anos, a mulher entrou no estabelecimento comercial duas vezes e roubou R$ 1 mil em mercadorias.

“Na primeira vez ela furtou cinco produtos. Fora os que ela escondeu na bolsa e debaixo da roupa, ainda pegou uns objetos e fez missão de ir até o caixa para pagar como se estivesse comprando. Mas inventou uma desculpa, dizendo que a carteira com o dinheiro tinha ficado com o filho dela. Ela então saiu da loja e disse que retornaria depois”, informou.

Lei também:

Após cerca de 20 minutos, a mulher retorna a loja, na companhia do filho, um adolescente. Ela furta mais objetos e, dessa vez, distraí a funcionária e sai do local.

“A funcionária só percebeu o crime quando notou que estava faltando um perfume em uma das prateleiras que havia limpado há poucos minutos atras”, contou a gerente da loja.

O caso será investigado pelos policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região. Quem tiver informações que possam levar a identificação da mulher, pode ligar para o número do dique-denúncia (181), da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), ou 190 (polícia).

Para falar com a gerente da loja o número é: (92) 993413380.

Isac Sharlon

EM TEMPO