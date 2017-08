Câmeras fazem o monitoramento da eleição suplementar no AM

As câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), instaladas nas principais zonas da cidade, estão sendo usadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) para fiscalizar possíveis irregularidades durante as eleições suplementares deste ano.

Segundo o secretário, da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Dan Câmara, o sistema de operação e controle foi ativado há dois dias para acompanhar a entrega das urnas. Às 2hs da manhã deste domingo (6), uma estrutura chamada central integrada de fiscalização foi ativada para combater ações delituosas referente a Lei Seca.

“Foi instalado também no Tribunal Regional Eleitoral uma plataforma de monitoramento elevada. Nós temos, em Presidente Figueiredo, um centro de comando e controle. Através desta plataforma, estamos conseguindo visualizar imagens da comunidade Boa União – que fica a aproximadamente 70 quilômetros do município,” disse o secretário.

Ainda de acordo com Dan Câmara, em Manaus, existem 292 câmeras realizado o monitoramento das eleições. Cerca de 3 mil servidores da segurança pública do Estado Amazonas e 1876 homens do Exército Brasileiro, além de outros órgãos estão trabalhando na operação “Eleição Estadual Suplementar 2017” na capital e no interior. O secretário ressaltou que pela madrugada e manhã de hoje não houve nenhuma ocorrência registrada.

