Câmeras de segurança flagram assalto em mercadinho no Nova Cidade

Em um assalto, que durou menos de um minuto, assaltantes esvaziaram dois caixas de um mercadinho , situado na avenida Nepal, bairro Nova Cidades, Zona Norte. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (26), por volta das 19h, minutos antes do término do expediente do estabelecimento.

Dois homens, ainda não identificados, entraram no local às 19h16. O primeiro, trajando bermuda jeans, blusa amarela e boné, entrou, fez uma vistoria rápida, chamou o comparsa e anunciou o assalto com uma arma de fogo na mão. O outro, que usava uma calça jeans e camisa branca com listras, utilizou uma sacola plástica para pegar todo o dinheiro do caixa. Enquanto isso, o comparsa ficou na porta do mercadinho esperando e observando se a polícia era acionada.

Depois de pegar dinheiro dos dois caixas, a dupla fugiu em uma motocicleta, de características não informadas. No momento da ação, dois clientes pagavam suas compras e foram surpreendidos com a situação.

De acordo com informações dos donos do mercadinho, que preferiram não se identificar, o assalto não foi registrado em nenhuma unidade policial. A decisão de não registrar é por temer represálias de outros assaltantes da área, pois esta não é a primeira vez que o local é assaltado.

A situação foi confirmada com as assessorias das Polícias Civil e Militar, que confirmaram que o caso não foi registrado.

Laize Minelli

EM TEMPO