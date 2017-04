Câmera flagra homens em carro assaltando mulheres na Zona Norte

A polícia divulgou, nesta sexta-feira (28), imagens de uma câmara de segurança, onde mostram dois homens, em um carro modelo Ford Fiesta Sedan, de cor preta, e placas não identificadas, realizando arrastão em uma rua do conjunto Vale do Sinai, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pela segurança da área, o crime aconteceu na noite de terça-feira (25), por volta das 18h. Na ação criminosa, os bandidos roubam duas mulheres que estavam na calçada de uma residência. Elas tiveram bolsas, celulares, dinheiro e documentos levados.

Quem tiver informações sobre a dupla pode entrar em contato com a polícia, por meio do disque-denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), ou 190. A identidade dos informantes será mantida em absoluto sigilo.

EM TEMPO