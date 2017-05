Camelô pode ser proibido de vender óculos de grau

Um Projeto de Lei (PL) aprovado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e que aguarda a sanção do prefeito Arthur Neto, deve causar impacto positivo nas óticas habilitadas e prejuízos aos ambulantes que vendem óculos nas ruas da cidade. De autoria do vereador Sildomar Abtibol, o PL n° 246/13 proíbe a comercialização de produtos ópticos em estabelecimentos não credenciados.

De acordo com a gerente de vendas da ótica A Especialista, no Centro, Sheila Barbosa, a criação da lei com essa finalidade era necessária. Segundo ela, os camelôs vendem óculos de grau que não são receitados por oftalmologistas, o que pode causar problemas para a visão dos clientes.

Para Sheila, as óticas habilitadas a comercializar lentes de grau e outros produtos ópticos similares, como lentes de contato, armações para óculos e óculos solares, acabam perdendo clientes para vendedores irregulares. “O cliente deixa de comprar um material de boa qualidade nas óticas para comprar produtos de péssima qualidade nos camelôs”, esclareceu sem revelar quanto pode ser o aumento das vendas com a proibição imposta aos ambulantes.

O gerente da Ótica Científica, Fernando Alberto, destacou que os óculos vendidos nos camelôs quebram com muita facilidade, diferentemente dos que são oferecidos pelas óticas devidamente credenciadas. “Quando o cliente chega aqui para colocar uma lente no laboratório, a armação arrebenta”, afirmou.

Fernando salientou ainda que o consumidor ganha no preço. “Tem cliente que acredita fazer um bom negócio ao adquirir um produto no camelô porque é mais barato, mas ele se prejudica. Tem ambulante que vende óculos de grau com lentes de acrílico, o que faz mal para vista”, abalizou.

Fiscalização

A partir do momento em que a nova lei começar a vigorar, Sheila Barbosa acredita que não só as óticas serão beneficiadas, mas principalmente os clientes, que deixarão de ser lesados com a aquisição de produtos de qualidade inferior aos vendidos pelas credenciadas.

Contudo, ela adverte que os laboratórios devem ser fiscalizados para que seja permitida a venda de produtos somente para os estabelecimentos registrados e habilitados.

A professora Graça Alves, 50, fala com naturalidade sobre a preferência de comprar seus óculos no camelô. Ela afirmou que se sente bem com os produtos vendidos por ambulantes.

“Acho normal porque ele vai numa ótica e faz a lente. Não vejo problema nenhum nem diferença desses óculos para os dos estabelecimentos habilitados. Mas em relação ao preço, a diferença é grande. É quase 80% mais barato que nas óticas”, comparou.