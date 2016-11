Camaro chega à sexta geração ainda mais potente

Superesportivo de maior sucesso no Brasil, o Camaro chega à sexta geração mais potente e tecnologia refinada. Estilo ‘Muscle Car’ que consagrou o modelo anterior foi mantido, com linguagem mais contemporânea. As dimensões e a arquitetura são completamente inovadoras.

Os avanços também estão presentes no conjunto mecânico. O novo motor V8 de 6.2L de injeção direta entrega 461 cv e 62,9 kgfm (quilograma força vezes metro) de torque, enquanto a transmissão é de 8 marchas com sistema Active Select, que permite trocas automáticas ou manuais por meio de aletas atrás do volante, por exemplo.

A cabine do Camaro 2017 traz avançados recursos, como painel customizável, Heads-up Display, multimídia Mylink com Android Auto e Apple Car Play, alto-falantes Bose, carregador wireless para smartphone, volante com aquecimento, bancos dianteiros com ventilação, ajuste elétrico e memória, ar-condicionado dual zone, além de partida remota da ignição.

Outra novidade é o intensificador de som do motor para a cabine, à medida que o giro do propulsor sobe. A nova geração do cupê da Chevrolet que adiciona ainda seletor de modo de condução (Drive Mode Selector), entre outras novidades, chega às concessionárias em novembro.

As cem primeiras unidades serão da série limitada Fifty, comemorativa aos 50 anos do lendário cupê norte-americano com itens exclusivos.

Jornal EM TEMPO