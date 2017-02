Câmara Municipal de Parintins está sem dinheiro para despesas básicas

O presidente da Câmara Municipal de Parintins, cidade distante, a 369 quilômetros de Manaus, Maildson Fonseca (PSDB), afirmou que a verba em caixa é insuficiente para os pagamentos de despesas da casa, como produtos alimentícios e papelaria em geral. Ele revela que o repasse é de R$ 360 mil reais e as despesas do Legislativo estão em cerca de R$ 340 mil reais.

“A situação financeira da Câmara Municipal é grave. Nosso repasse está estagnado, mas as dívidas trabalhistas da casa aumentam a cada mês. Do nosso repasse constitucional sobre cerca de R$ 20 mil reais para manutenção da Câmara, compra de rancho, material de expediente e outras despesas”, assinalou o presidente, ao acrescentar que direitos trabalhistas acumulados dos funcionários efetivos da casa também contribuem para situação

financeira crítica.

Ele disse que em outras gestões, os presidentes deixaram de pagar os reajustes, progressões e direitos adquiridos que hoje a Câmara não tem como não deixar de pagar. Para o presidente, a crise pode aumentar se não houver um reajuste nos repasses que a casa recebe da Prefeitura de Parintins. “Mas, aí esbarramos numa outra realidade, a arrecadação do município que ainda não se recuperou, a própria situação de crise e abandono pela qual Parintins passa hoje depois de 4 anos de descalabro”, disse.

Motivos

Maildson Fonseca disse que a situação se complicou ainda mais por conta de um desvio no valor de R$ 180 mil, ocorrido na gestão do ex-presidente Everaldo Batista. O acusado do desvio é o ex-diretor financeiro da Casa, Daironilson de Matos Daveza, já denunciado pelo Ministério Público Estadual.

Segundo o presidente do Legislativo parintinense, no fim de semana. ele determinou que o setor jurídico da Câmara enviasse ofício ao juiz da 1ª Vara da Comarca de Parintins, Fábio César Olinto de Souza, para que a Justiça possa executar a dívida do ex-diretor financeiro com a casa.

“Ele fez um acordo aqui com o ex-presidente dizendo que ia devolver 5 mil reais por mês, depois reduziu para R$ 1 mil e, agora queria pagar R$ 500. Ele está brincando com a Câmara. Estamos em crise, precisando de dinheiro”, afirmou. Ele entende que o orçamento da Câmara Municipal também ficou comprometido por conta do desvio praticado pelo ex-funcionário.

A casa parlamentar reinicia atividades na atual legislatura no próximo dia 15 de março, quando o prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) fará a leitura de sua primeira mensagem anual

do atual mandato.

Tadeu de Souza

EM TEMPO