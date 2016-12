Câmara Municipal aprova orçamento da Prefeitura

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), aprovou, na manhã da última terça-feira, 20, o orçamento da prefeitura de Manaus referente ao ano de 2017 (nos valores de R$ 4,123 bilhões) e o Plano Plurianual do período de 2014 a 2017. Entre as alterações está a possibilidade do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), remanejar até 40% do orçamento quando entender que é necessário. A alteração gerou discussão entre os parlamenteares.

Criticando a aprovação do remanejamento, o vereador da base aliada do prefeito, Plínio Valério (PSDB) disse que o prefeito Arthur não precisava dos benefícios que a Câmara concede. Segundo o vereador, a Casa exagerou ao aprovar o remanejamento.

De acordo com Plínio Valério, a possibilidade de remanejamento foi um projeto do Executivo que foi levado a Câmara em 2013 e aprovado em março do mesmo ano. Ainda de acordo com o vereador, havia uma emenda do vereador de oposição, professor Bibano (PT), que reduzia o remanejamento para 20%, mas que foi derrubada pelo plenário.

“A gente se apequena quando deixa de fazer o nosso papel, está é uma Casa grande e não temos atuado como tal”, criticou o vereador.

O líder do governo na CMM, vereador Elias Emanuel (PSDB) disse que não concorda com o posicionamento do colega de partido. De acordo com Elias, a matéria do remanejamento já é está vencida, uma vez que, segundo o parlamentar, o projeto de lei foi aprovado no meio do ano com as Diretrizes Orçamentarias (LDO).

“É na LDO que discutimos o remanejamento e não na Lei Orçamentaria. O prefeito tem os 40% para que ele possa ter a liberdade de remanejar em momentos de emergências”, disse Elias Emanuel.

735 emendas da lei orçamentária são aprovadas na Aleam

Os deputados também aprovaram nesta terça-feira (20) durante sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a lei orçamentária do ano de 2017. 735 emendas tiveram parecer favorável.

Na ocasião, aproximadamente 100 policiais civis e militares foram ao plenário para pressionar a efetivação do plano de cargos e salários da classe.

Estão previstas para esta quarta-feira (21), a análise dos projetos de autoria dos deputados que foram encaminhados até o último dia 9 de dezembro. E na quinta-feira (22), os deputados irão analisar os projetos de autoria do Executivo e demais órgãos, como Ministério Público (MP-AM) e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Henderson Martins

Jornal EM TEMPO