Câmara Municial autoriza prefeitura a abrir crédito de R$ 8 milhões

Foi à sanção do prefeito interino Marcos Rotta (PMDB) o projeto de lei nº 061/2017, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 8,4 milhões para a criação de ações governamentais na Prefeitura de Manaus. A matéria foi aprovada ontem de manhã pelos vereadores, em meio a uma intensa discussão, onde seis votaram contra.

O crédito adicional foi aberto ao Orçamento fiscal e da seguridade social do município, por meio da Lei nº 2.200/2017, em favor do gabinete do vice-prefeito, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

Os recursos serão aplicados para a criação de ações para viabilizar a manutenção e estruturação do gabinete do vice-prefeito; garantir a captação de recursos não onerosos (convênios) do governo federal que precisam ser previstas em programações de trabalho da Lei Orçamentária de 2017; utilização de superávit financeiro de exercícios anteriores em programações de trabalho adequadas para garantir a realização de investimentos essenciais para o Município; criação de uma programação de trabalho específica na SMTU para o pagamento de subvenção econômica às empresas concessionárias do transporte coletivo público, referente ao mês de fevereiro de 2017, e finalização do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis).

Na especificação, o projeto diz que o superávit financeiro de exercícios anteriores que serão utilizados é do Manaustrans, no valor de R$ 1 milhão; R$ 1,4 milhão da SMTU; e R$ 3 milhões da anulação das dotações orçamentárias na conservação do sistema viário e demais obras complementares.

Antes da votação, o projeto tomou conta das discussões dos vereadores da oposição e da base governista. Tudo começou quando Chico Preto (PMN) apresentou pedido de vista da matéria, que foi negado pelo presidente da Câmara, Wilker Barreto (PHS), explicando que Joelson Silva (PSC), Álvaro Campelo (PP) e Prof. Samuel (PHS), já haviam entrado com a solicitação, mas recuaram logo depois de terem conhecimento dos estudos de impacto financeiro, que a proposta poderá causar.

Defesa

Em meio ao bate-boca, o líder do prefeito na casa, Marcel Alexandre (PMDB), saiu em defesa do projeto, informando que o prefeito licenciado Arthur Neto (PSDB), tem mostrado linha na responsabilidade fiscal e gestão que o habilita a mover o Orçamento dentro da lei. “A prefeitura não está propondo nada ilegal e nem inventando a roda. O projeto abre crédito adicional especial ao orçamento fiscal e dá seguridade para contratações de serviços, utilizando superávit para ações já de conhecimento desses vereadores”.

Para Marcelo Serafim (PSB), o projeto aprovado dará autorização para que o prefeito de Manaus possa dar esse recurso aos empresários de transporte coletivo. “A tarifa de R$ 3,80 representará ao longo desses anos algo próximo de R$ 160 milhões e é importante que Arthur Neto e Marcos Rotta chamem os empresários e discutam. Mostre o quão benevolente a prefeitura já foi no reajuste e tente salvar esse Orçamento para a bolsa da sociedade manauara. Que se use esse dinheiro em outras obras para melhorar o transporte de Manaus”.

Não se dando por satisfeito, Chico Preto insiste no pedido de vista e apresenta um requerimento verbal à mesa diretora. Em resposta, Wilker coloca o pedido em votação, que foi negado pela maioria dos vereadores presentes em plenário.

Por fim, o projeto foi aprovado com votos contrários dos vereadores Carlos Portta (PSB), Marcelo Serafim, Chico Preto, Joana D´arc (PR), William Abreu (PMN) e Dr. Ewerton (PPL).

Diogo Dias

EM TEMPO