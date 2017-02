Câmara e Assembleia Legislativa retornam do recesso na quinta

Com o recesso de Carnaval, que vai até quarta-feira (1º), as sessões da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), devem retornar às atividades parlamentares na próxima quinta-feira (2). Mesmo com o feriado carnavalesco, alguns vereadores decidiram manter as atividades na casa. Já, na Aleam, o fato dos deputados terem realizado sessões compensatórias na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), deixará a critério deles avaliar se há necessidade ou não de comparecimento ao local.

O vereador Reizo Castelo Branco (PTB) é um dos parlamentares, que mesmo sem sessão plenário da CMM, irá deixar o gabinete funcionando normalmente e revela não alterar o fluxo de atividades.

“Meu gabinete vai funcionar normalmente. Tirei uma semana de recesso em janeiro e, agora, a agenda segue normalmente. Vou traçar metas para o meu programa novo que entrará no ar no mês março”, disse ao falar sobre os próximos planos na carreira. Já, o vereador Marcelo Serafim (PSB) acredita que não há necessidade de comparecimento na casa, devido ao feriado e afirmou, que não haverá atividades no gabinete dele. “Não vai haver atividade política, porque as pessoas vão estar curtindo o carnaval, consequentemente, meu gabinete não vai funcionar. E nem terei atividade pessoal”.

Ao retornar a programação das sessões na CMM, está prevista para a segunda semana de março, a apreciação dos Projetos do Executivo de Incentivo à Cultura, que tramitam CMM. Os projetos, deliberados pelo Plenário para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), já estão com pareceres favoráveis da comissão, mas devem ser analisados, ainda, pelas Comissões de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) e de Cultura e Patrimônio, antes de serem levados para votação final.

Na agenda do Legislativo Municipal, também, já está programada uma audiência pública, no dia 7 de março, às 14h, no seio da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, para a apresentação dos resultados do 3º Quadrimestre de 2016 pela Secretaria Municipal de Finanças (Semef).

Neste mês, a casa prepara, ainda, para as comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março; a realização de uma Tribuna Popular, da Comissão da Mulher, às 9h, no Plenário da casa, e uma audiência pública, às 14h, de autoria da vereadora Professora Jacqueline (PHS), em homenagem à data.

Na Aleam, praticamente todos os deputados não terão atividades. Isso porque, os parlamentares decidiram adiantar as sessões que aconteceriam, no retorno do Carnaval, para compensar o dia facultativo de feriado.

O presidente da casa, David Almeida (PSD), deve usar o feriado programado para viajar para o interior em um retiro de igreja. Sobre o retorno das sessões e discussões de matérias importantes, Almeida revela que as sessões pós-Carnaval, serão dominadas por mensagens governamentais.

“Existem várias mensagens que vão chegar à Assembleia. Haverá a presença de técnicos da Secretaria de Fazenda, nos dias 6, 7 e 8 de março, para explicar, principalmente, matérias que são frutos de deliberação e votação”, disse Almeida ressaltando nenhum registro de pendência na Assembleia.

A deputada Alessandra Campelo (PMDB) adianta que o gabinete dela, só funcionará a partir de quinta-feira. “Ficarei o feriado em Manaus. Só tenho agenda de trabalho a partir do dia 2 de março. Segunda vou numa banda de carnaval”. A programação de trabalho pós-feriado, também será a mesma no gabinete do deputado Luiz Castro (Rede). “Eu e parte da minha equipe, trabalharemos, a partir da quarta-feira (1º). Na terei agenda de atividades de manhã e de tarde”, disse.

Diogo Dias

EM TEMPO