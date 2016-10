Câmara de Manaus vira extensão do horário gratuito eleitoral

A disputa eleitoral entre os prefeituráveis, neste segundo turno, Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), tem contaminado os discursos e atividades dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que utilizam a tribuna e os apartes para defender ou criticar os candidatos, conforme o interesse de cada um. No dia de ontem, o tema da vez foi o apoio do ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT) à candidatura de Ramos e o programa eleitoral da noite anterior do republicano.

Aliado de Arthur Neto, o presidente da casa, vereador Wilker Barreto (PHS), durante seu discurso, avaliou o programa eleitoral de Marcelo Ramos – exibido na noite de terça-feira (18) – como um ótimo filme merecedor do prêmio Oscar, por retratar a infelicidade de uma senhora carente, dona de casa.

Em seguida, Mário Frota (PHS) criticou o apoio de Amazonino a Marcelo e relembrou a declaração feita pelo o ex-prefeito, em 2011, quando discutiu com uma moradora da área soterrada na comunidade Santa Marta, Zona Norte de Manaus, quando estava à frente da gestão municipal. “A gente percebe a ignorância que ele teve em dizer para a mulher, ‘então morra’ e ainda agir com preconceito, só porque ela era do Estado do Pará. É lamentável isso”.

Líder do governo municipal na casa, Elias Emanuel (PSDB), também usou a tribuna para fazer críticas ao adversário de Arthur, na disputa eleitoral, e afirmou que “campanha não é luta de vale-tudo”. “É muito fácil contratar um militante e depois ganhar em cima da miséria dele. A propaganda eleitoral do nosso opositor vende a ideia de que ele vai erradicar qualquer tipo de pobreza na cidade de Manaus. Agora todo mundo vai ser profissionalizado, a prefeitura dele vai enxergar todo mundo. Tudo resolvido, porque o “negão” já está na campanha, caminhando e pedindo voto”, ironizou.

Elias ainda lembrou que o candidato do PR acionou o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) contra as taxas de saneamento básico aprovadas pela Câmara, na gestão de Amazonino na Prefeitura de Manaus. “Uma de suas fotografias de publicidade do mandato é ele vestido de toga no pleno do tribunal, contra Amazonino, sendo que o próprio dizia que gostaria de acabar com a voz de Marcelo. Mas agora estão juntos. Eles acham que o povo não tem memória. Essa do “negão” para o Marcelo só tem uma explicação, que é a vergonha”.

Em defesa de Amazonino, o vereador Francisco Jornada (PSD) disse que apoia Marcelo e afirmou que as reuniões que o ex-prefeito teve com comunitários, para pedir votos a Ramos não foram escondidas e, sim, no Igarapé do Passarinho, Zona Norte e Jorge Teixeira primeira etapa, Zona Leste. “Agora vamos respeitar quem já fez tudo por Manaus e que tem um legado grande”, rebateu.

Também em defesa de Ramos e dos aliados que sustentam sua candidatura, Roberto Sabino (Pros) afirma que este é um momento de propostas de campanha, e que é preciso esquecer as pessoas. “Existe dois candidatos que o povo está avaliando e esse período é de ver as propostas e comparar o que foi feito e decidir. Procuro ser republicano”, disse.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO