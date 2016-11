Câmara aprova MP do Fies e impede que estudante fique com ‘nome sujo’

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (8) a medida provisória 741/2016, que repassa às instituições de ensino despesas bancárias do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Devido a pressão de partidos de esquerda, que ameaçavam barrar a votação, foram retirados do texto artigos que permitiam ao governo inscrever estudantes inadimplentes no cadastro de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) e na Dívida Ativa da União.

A inscrição nesses cadastros leva a pessoa a ser alvo de medidas de cobrança via judicial e a impossibilita de ações como abrir contas e tomar empréstimos na rede bancária.

A MP tem ainda que ser votada pelo Senado e passar pela sanção do presidente Michel Temer.

A medida provisória estabelece que parte da remuneração aos bancos, o equivalente às taxas administrativas, seja custeada pelas instituições de ensino. Antes, era o governo quem arcava com essas despesas -por ano, esse custo é estimado em cerca de R$ 400 milhões.

Pelo texto, o valor a ser pago mensalmente será de 2% sobre o saldo do crédito liberado às instituições de ensino.

