Cama box e frigobar são enviados a Adail, preso no Compaj (veja o vídeo); Seap nega permanência de objetos

Um vídeo, circulado nas redes sociais nos últimos dias, mostra uma caminhonete transportando uma cama boxe e um frigobar para as dependências do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174, em Manaus. Segundo testemunhas, o material seria endereçado para o ex-prefeito de Coari (a 363 quilômetros da Capital), Adail Pinheiro, preso no local desde o dia 19 de outubro.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que a diretoria do Compaj não permitiu a entrada dos objetos por não fazerem parte da relação de materiais autorizados para uso dos internos dentro da unidade.

Ainda conforme assessoria, o fato aconteceu semana passada e os objetos teriam sido enviados pelos familiares do prisioneiro. Veja o vídeo:

Anteriormente, o político estava há dois anos e meio no Comando de Policiamento Especializado (CPE). Adail foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) a cumprir 11 anos de prisão em regime fechado, em novembro de 2014, por comandar um esquema de prostituição infantil em Coari.

Portal EM TEMPO