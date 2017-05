Calor exige prevenção contra doenças da pele, alertam especialistas

O calor constante em cidades de clima tropical como Manaus favorece a exposição ao sol de maneira mais intensa e, consequentemente, o aparecimento de doenças de pele. De acordo com a dermatologista Adriana Mariano, algumas delas surgem, inclusive, de forma indireta, já que o sol é um agente imunossupressor, isto é, reduz a eficiência do sistema imunológico.

“As doenças mais comuns causadas pela exposição solar direta são as miliárias, conhecidas como brotoejas, melasma (manchas escuras), insolação e a pitiríase versicolor, popularmente chamadas de pano branco. Indiretamente, podemos ter herpes, pois a imunidade da pele diminui e, cronicamente, câncer de pele e envelhecimento do tecido”, alerta a médica, que atende no consultório localizado no Millenium Medical Tower, bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

A transpiração também é fator de surgimento desses males, como o pano branco e as foliculites (inflamação da raiz dos pelos), conforme Mariano. Ela também orienta que em locais públicos e de grande concentração de pessoas, como praias, é importante adotar alguns cuidados.

“Usar toalhas individuais, não compartilhar roupa de banho e não sentar diretamente na areia, a menos que saiba que é uma área limpa. Caso contrário, pode se contaminar e desenvolver larva migrans (bicho geográfico). O ideal é preferir banhos em águas corrente”, recomenda. Para quem tem acne, a recomendação é evitar exposição desprotegida, já que a ação imunossupressora do sol pode acarretar em uma piora das inflamações, destaca a especialista.

A dermatologista Jhully Anne Monteiro, que atua na clínica Bella Pele, localizada no edifício Crista Tower, na Zona Centro-Sul, acrescenta que a exposição solar causa danos tanto a curto quanto a longo prazo. Em curto período, a médica destaca doenças que se iniciam ou se agravam após a exposição, como melasma, queimaduras solares, lúpus eritematoso (doença inflamatória que ocorre quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos), porfiria cutânea tarda (distúrbio ocasionado pela baixa nos níveis da enzima responsável pela produção de heme, molécula essencial a todos os órgãos do corpo) e pênfigo vulgar (doença rara, autoimune e grave, em que bolhas de diferentes tamanhos aparecem na pele, na da boca e nos genitais).

“Já a longo prazo, os raios solares absorvidos pela pele produzem alterações que levam ao eritema (vermelhidão), pigmentação e espessamento da epiderme. A cada nova exposição, os danos vão se acumulando e, com o passar do tempo, esse ‘fotodano’ é demonstrado por meio de manchas escuras ou claras, lesões mais ásperas ao toque (ceratoses actínicas, que são pré-cancerígenas), vasinhos, rugas muito evidentes, perda da maciez da pele, aumento da flacidez devido à degradação do colágeno pela radiação solar, e outros danos que podem culminar inclusive com um câncer de pele”, ressalta Monteiro.

Proteção

Expor-se ao sol sob a proteção do filtro solar é vital para a saúde da pele. Mas o uso desse produto é comumente dispensado, segundo

Adriana Mariano.

“As pessoas não usam pois têm a impressão de que o filtro solar tem a cosmética ruim e é oneroso, mas hoje o mercado disponibiliza boas opções, inclusive acessíveis”, afirma.

A especialista orienta que a idade para usar filtro solar é quando já ocorre exposição. “Pré-adolescentes que caminham até a escola, jovens para a faculdade. Crianças acima de seis meses também já estão liberadas, caso haja exposição intensa, como em piscinas”. Quanto ao uso em situações cotidianas, ela recomenda que deve ser diário, com até duas reaplicações.

“Quando o indivíduo estiver na piscina ou na praia, a reaplicação deve ser a cada duas horas. O fator mínimo a ser utilizado deve ser FPS 30, e o uso de roupas de barreira (mangas cumpridas, chapéus) e guarda-sol são muito importantes e ajudam na proteção”, conclui Adriana Mariano.

Sobre os fotoprotetores solares, Jhully Anne Monteiro aconselha que usar o produto não significa ter liberdade ficar exposto à vontade ao sol.

“É válido lembrar que eles são apenas um auxílio! Vejo muitas pessoas que acreditam que, passando o protetor, poderão abusar do sol sem sofrer danos, e essa é uma ideia errada. Primeiro porque muitos não passam a quantidade suficiente ou o suor retira parte do produto. Ou então não reaplicam. Passam uma vez ao dia e querem proteção prolongada”, lembra.

Kássio Nunes

EM TEMPO