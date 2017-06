Calha do Solimões recebe ajuda humanitária da Defesa Civil do Amazonas

Os seis municípios da calha tiveram os decretos de Emergência homologados pelo Estado – Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil do Amazonas vai enviar, neste fim de semana, uma balsa com 113 toneladas de cestas básicas e mais itens de ajuda humanitária para atender os afetados das calhas do Médio e Alto Solimões. A previsão é de que a embarcação parta do porto Trairí na Compensa, neste sábado (24).

“Nesta segunda fase, pelo menos 17 cidades já foram atendidas e agora as famílias prejudicadas nos oito municípios das calhas do Solimões estão recebendo a ajuda no intuito de minimizar os impactos causados pelo desastre”, afirmou o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, coronel Fernando Pires Júnior.

Alto Solimões

No Alto Solimões estão sendo contemplados os afetados de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Atalaia do Norte, que receberão, além das cestas básicas, kits de limpeza, redes, mosquiteiros, água e hipoclorito de sódio para purificar a água.

Os seis municípios da calha tiveram os decretos de Emergência homologados pelo Estado entre os dias 11 e 19 de maio. Destes, o mais prejudicado pela enchente é Benjamin Constant, com 2.350 famílias afetadas, em 53 comunidades.

Médio Solimões- Também serão atendidos com o apoio do órgão os municípios de Alvarães e Fonte Boa, no Médio Solimões. Juntas as cidades somam 1.893 famílias prejudicadas.

Atendimento

Além dos 17 municípios que já receberam o socorro, outros nove estão em atendimento nessa segunda etapa em que estão sendo distribuída um total de 900 toneladas de ajuda aos municípios atingidos pela cheia dos rios. Para o processo de assistência às cidades, o órgão leva em consideração alguns critérios, dentre eles, a data de homologação do Decreto de Emergência por parte do Estado e ainda o grau de afetamento de cada cidade.

