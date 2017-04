Calha do Juruá recebe 500 toneladas de ajuda humanitária

A balsa do governo do Estado, enviada por meio da Defesa Civil do Amazonas, chegou nessa terça-feira (11) ao município de Itamarati e nesta quarta-feira (12), segue para o município de Eirunepé, localizados na calha do rio Juruá. As 500 toneladas de ajuda humanitária foram enviadas no dia 28 de março, como parte de uma mega operação do Estado, com o apoio do Governo Federal, para socorrer as famílias afetadas pela enchente.

“Enviamos nossos técnicos aos municípios e montamos uma estrutura prévia para receber o material, o que permite que a distribuição da ajuda humanitária seja imediata”, enfatizou o Secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Fernando Pires Junior.

O carregamento contém cestas básicas, kits medicamentos (antibióticos, vitaminas, sais de hidratação, analgésicos), kits dormitório (lençol, mosquiteiro, rede), kits de higiene pessoal, galões de água potável, hipoclorito de sódio. O material vai beneficiar 5.970 famílias, em quatro municípios em Emergência no Juruá (Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamarati). Carauari, que também está em Emergência, será atendido em uma nova frente de ação.

Saúde

Por meio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o Governo do Estado também enviou nesta mesma balsa, diversos equipamentos de combate a mosquitos e purificação de água. Para o município de Eirunepé foram enviados 01 pulverizador (equipamento utilizado para dispensação de inseticida no combate a endemias), 02 escadas e 04 microscópios. Em Guajará, serão distribuídos 02 pulverizadores e 02 escadas. Ipixuna receberá 02 microscópios e 02 termonebulizadores. Itamarati será contemplada com 02 pulverizadores. A FVS disponibilizou ainda, 10 mil unidades de hipoclorito de sódio para a purificação da água, que deverão ser distribuídos nos quatro municípios em Emergência.

Com informações da assessoria