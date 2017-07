Calçadas obstruídas prejudicam pedestres em Manaus

Feirantes erguem alguns boxes e caixotes na calçada, dificultando a passagem – fotos: Janailton Falcão

Pedestres estão tendo que disputar espaço com veículos no meio das vias porque alguns comerciantes dos bairros Redenção, Alvorada e Lírio do Vale, nas Zonas Oeste e Centro-Oeste, considerados pela população como “donos das calçadas”, decidiram por conta própria estender seus estabelecimentos para o passeio público. Os vendedores ignoram as normas de planejamento urbano, deixando de lado a política da boa convivência.

Conforme a prefeitura, os passeios devem ser livres de qualquer entrave ou obstáculo, fixo ou removível, que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, disponibilizando uma faixa livre com largura mínima de 1,5 metro. Também é proibido o uso do logradouro para a operação de carga e descarga.

No bairro Redenção, por exemplo, é impossível andar pelas calçadas e não esbarrar com construções erguidas irregularmente pelos comerciantes no meio da passagem. Em determinado trecho da rua Campo Grande, o pedestre perde a prioridade de circulação para bancas de peixe, verduras e confecções.

As reclamações não partem somente de quem precisa andar pelas calçadas, mas também dos motoristas que quase sempre disputam espaço na rua com os pedestres. Segundo os denunciantes, esse problema existe há anos e, até o momento, nada foi feito pelo poder público.

“É uma verdadeira desordem. Os comerciantes tomaram conta de todo o espaço público para vender suas mercadorias e o pedestre que arrume um jeito para circular. No mês passado, estava tentando andar pela calçada da Campo Grande, quando um homem com pressa me empurrou por falta de espaço. Naquele momento, fui jogada em cima de uma barraca de peixe. Levei um corte no braço e o peixeiro ainda ficou com raiva. É um absurdo, eles brincam com a lei”, disse a dona de casa

Nazaré Lima, 48.

Poucos quilômetros depois da Redenção, moradores dos bairros Alvorada 1 e 2 vivem a mesma situação. Na antiga rua 8, feirantes ergueram alguns boxes em cima do passeio público, interditando completamente a circulação de pedestres. Populares colocam a culpa desse problema na falta de fiscalização dos órgãos responsáveis pela organização urbana.

Verdadeiro caos

No Lírio do Vale, a situação piora nos fins de semanas. Além das barracas fixas, membros de igrejas ou autônomos realizam brechós nas calçadas da avenida Laguna, uma das vias principais do bairro, que abriga centenas de comércios.

“O que parece é que estamos em um show musical. É um empurra-empurra sem fim. Isso quando se tem espaço para empurrar ou ao menos para andar. Na maioria das vezes, temos que ficar desviando das barracas e das roupas que ficam estendidas no chão, que serve como expositor de mercadoria. É algo inacreditável, mas que acontece diariamente”, relatou a desempregada Letícia Lima, 41.

Providências

Após as denúncias, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) disse que o setor de fiscalização, por meio da Divisão de Controle (Dicon) e da Gerência de Fiscalização de Postura (GFP), irá atuar nessa situação.

O transtorno gerado pela falta de espaço para circulação já causou diferentes acidentes entre pedestres

O órgão destacou ainda que, segundo o Código de Posturas de Manaus, nenhuma via pode ser obstruída de nenhum modo sem autorização prévia da prefeitura, quando a legislação permite.

“A pessoa que faz a obstrução ou ocupação da calçada é identificada e recebe a notificação, tendo um prazo para solucionar o problema. Dependendo do grau da obstrução, esse prazo pode ser imediato, durante a fiscalização, ou em 24 horas”, explica a chefe da Dicon, Maria

Aparecida Froz.

