Caixas eletrônicos são alvo de criminosos no Amazonas

Em um ano e meio, foram registrados 19 furtos e roubos a caixas eletrônicos no Amazonas, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com o delegado Adriano Felix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a maioria desses tipos de crimes é praticada por quadrilhas de outros Estados.

Ainda conforme Felix, no último domingo (23), houve um furto a três caixas eletrônicos do Banco do Brasil, na avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo ele, as investigações preliminares levam a crer que o grupo envolvido nesse crime é formado por pessoas experientes e de alta periculosidade.

“Toda a ação durou em torno de 20 minutos. É um tempo pequeno levando em consideração que foram três caixas violados. A maneira como os caixas foram cortados também leva a crer que eram criminosos especialistas. Geralmente, esse tipo de criminoso é da região. Eles vêm de outros estados, principalmente das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil”, informou o delegado da Derfd.

A Polícia Civil também suspeita que a quadrilha tenha envolvimento no furto à agência do banco Santander, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte, que foi invadida na madrugada do dia 13 de março de 2017. Durante a ação, o grupo explodiu os cofres da agência.

“Suspeitamos dessa possibilidade porque essas quadrilhas especializadas em furtos a bancos fazem intervalos de três a quatro meses entre uma ação e outra”, disse o delegado Adriano Felix.

O delegado ressalta que ainda não sabe o valor exato do prejuízo causado ao Banco do Brasil. “O gerente bancário já veio até a delegacia, mas não comentou quanto foi o prejuízo do banco e descartamos a possibilidade de ser um valor muito alto”, afirmou a autoridade policial.

Números

Este ano, a polícia registrou quatro ocorrências dessa natureza, sendo dois casos de furtos e dois roubos, e no ano passado foram 15 crimes, sendo seis roubos e nove de furtos.

