Caixa recorrerá de liminares que impedem abertura de agências aos sábados

A abertura das agências da Caixa Econômica Federal neste sábado (18) para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está ameaçada. Liminares concedidas pela Justiça em pelo menos três estados – São Paulo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso – impedem a abertura das agências na manhã deste sábado.

Por meio da assessoria de imprensa, o banco informou que recorrerá das decisões. As liminares foram pedidas pelos Sindicatos dos Bancários desses estados, que argumentaram que a abertura das agências fora do horário comercial não cumpria o requisito de urgência e de necessidade.

De acordo com os sindicatos, a abertura fora do horário habitual precisa ser negociada com os sindicatos ou serem autorizadas pelo Ministério do Trabalho. Segundo os representantes dos funcionários, o banco apenas listou as agências que abririam aos sábados, sem convocar formalmente os trabalhadores.

Até agora, a Caixa mantém, em seu site, a lista das 1.891 agências previstas para abrirem neste sábado em todo o país. Caso as liminares sejam derrubadas, as agências ficarão abertas das 9h às 15h para a retirada de dúvidas sobre o saque das contas inativas, que começará em 10 de março e para a emissão do Cartão do Cidadão, que pode ser usado em lotéricas e em caixas eletrônicos do banco para a retirada de até R$ 3 mil.

Nesta semana, o banco tinha informado que pretende abrir 1.891 agências uma vez por mês aos sábados entre fevereiro e julho em todo o país para desafogar o atendimento nas agências durante o período de saque das contas inativas do FGTS. A exceção seria abril, quando não haveria a abertura das agências aos sábados por causa dos feriados prolongados da Semana Santa e de Tiradentes.

O trabalhador que quer tirar dúvidas sobre o saldo do FGTS e o saque nas contas inativas pode usar outros canais de atendimento. Na página servicossociais.caixa.gov.br, o trabalhador pode emitir o extrato e conferir o saldo e a situação das contas. Na página www.caixa.gov.br/contasinativas, é possível consultar quais contas podem ter o dinheiro sacado.

Também é possível ligar para os telefones 0800-726-2017 ou 0800-726-0207 para tirar dúvidas. A Caixa criou ainda o aplicativo gratuito FGTS para a consulta do saldo. Em todos os casos, o trabalhador deverá informar o número do CPF e do Programa de Integração Social (PIS), que consta na carteira de trabalho.

Wellton Máximo

Agência Brasil