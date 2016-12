Caixa é invadida na madrugada e notebooks são levados da agência

Uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, teve dois notebooks roubados na madrugada desta segunda (26). Não há identificação e nem quantidade dos participantes no ato criminoso.

Segundo o gerente geral do banco, Clebson Galdino, há suspeitas de que foram moradores de rua, que ficam próximo a agência bancária, os responsáveis pelo furto. No local, havia marcas de pés descalços no local.

Galdino relatou ainda que, ao chegarem para trabalhar na manhã de hoje, encontraram a agência bancária suja de terra, a porta de vidro violada e, então, perceberam que os notebooks tinham sido levados.

“Foi uma falha na segurança. Acredito que foram os próprios moradores de rua que ficam no semáforo que fizeram isso. Fora os aparelhos furtados, não foi encontrado marca de arrombamento dos caixas eletrônicos e os vidros não estavam quebrados ou algo parecido. Já enviamos as imagens das câmeras de segurança à polícia”, disse.

Um flanelinha que trabalha em frente ao banco disse que os suspeitos de furtarem os aparelhos são usuários de drogas que costumam dormir dentro do banco, durante a madrugada. “Eles ficam usando drogas próximo ao banco e quando chega à noite, eles entram na agência e dormem lá”, contou.

Por ser um órgão federal, o crime será investigado pela Polícia Federal do Amazonas que esteve na agência para realizar uma perícia no local.

Até a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso.

Ana Sena

Jornal Agora