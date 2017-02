Caixa divulga horário diferenciado no AM para pagamento de contas inativas do FGTS

Em Manaus, as agências da Caixa Econômica Federal vão, a partir desta quarta-feira (15) – até o dia 17, funcionar com duas horas a mais de atendimento exclusivo ao público que pretende sacar o valor referente às contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As agências vão funcionar de 8h às 16h.

Excepcionalmente, exceto as agências Manauara Shopping e Millenium Shopping, as agências da Caixa na capital terão atendimento exclusivo neste sábado (18), das 9h às 15h, com objetivo de solucionar dúvidas sobre o saque de contas, regularização de cadastro dos trabalhadores e cadastramento de senha do Cartão do Cidadão.

São elas: Agência Praça 14, Shopping São José, Educandos, Teatro Amazonas, Encontro das Águas, Parque Dez, Amazonas Shopping, Rio Amazonas, Cidade Nova, Franceses, Compensa, Raiz, Boulevard, Aleixo, Carvalho Leal, Leste Manauara, Japiim, Manoa e Norte Manauara.

No interior do estado, serão sete agências da Caixa (Itacoatira, Parintins, Manacapuru, Tabatinga, Tefé, Coari e Manicoré) abertas no sábado (18), para atendimento aos trabalhadores com contas inativas do FGTS.

A Caixa estuda ainda abrir unidades em horário especial em outras datas, que serão divulgadas oportunamente.

Com informações da assessoria