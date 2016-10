Caixa apresenta novidades do ‘Minha Casa Minha Vida’ para representantes da construção civil no Amazonas

Diretores e associados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) reuniram-se, na tarde dessa quinta-feira (27), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), onde discutiram as atividades e ações desenvolvidas pelo sindicato e suas comissões nos últimos meses, assim como os projetos futuros e em andamento. Representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) apresentaram projetos para o ‘Minha Casa Minha Vida – Faixa 1,5’ e outras novidades da para o setor da construção civil no Amazonas.

“Contratar mais R$93 bilhões em habitação até o final deste ano é a meta da Caixa. Estamos de portas abertas para dialogar com o setor para alcançarmos essa meta”, destacou Wilson Bernardes Alves, superintendente executivo do setor de habitação Centro-Oeste e Norte da CEF.

De acordo com o superintendente, a Caixa tem aplicações para serem feitas no setor no estado do Amazonas e os projetos em andamento não suprem a demanda. “A intenção é agilizar o processo de contratação dos empreendimentos e incentivos foram pensados nesse sentido, como o apoio à produção, a alocação de recursos, além da reabertura da PEC para empresas grandes e corporate”, finalizou.

Faixa 1,5 no AM

A principal novidade da Caixa, apresentada durante a reunião, é a Faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). O programa prevê a contratação de 40 mil unidades habitacionais até o final de 2016. Cada empreendimento contratado deve apresentar no mínimo 200 unidades e no máximo 500 unidades.

No Amazonas, os imóveis devem apresentar valor máximo de R$120 mil com subsídios de até R$35 mil. A modalidade atenderá famílias com renda mensal de até R$ 2,35 mil. A atual faixa era uma reivindicação antiga dos empresários da construção civil e das organizações da sociedade civil, que enxergavam uma grande lacuna entre aqueles que estavam na Faixa 1 (renda familiar de até R$ 1,8 mil) e os que estavam na Faixa 2 (até R$ 3,6 mil) do programa habitacional.

Para o presidente do Sinduscon-AM, Frank do Carmo Souza, a nova faixa do programa alcançará uma grande parcela da população que ainda não havia sido beneficiada. “É extremamente importante a abertura dessa nova faixa, nesse momento em que o setor da construção civil em nosso estado precisa de novos incentivos e se recupera, após a grande crise econômica, que atingiu diversos setores em todo o Brasil”, afirmou.

