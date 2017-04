Caixa antecipa para sábado saque de contas inativas do FGTS

A liberação das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para os nascidos nos meses de março, abril e maio foi antecipada para este sábado (8), em vez de segunda-feira (10), como previa o calendário inicial.

Os trabalhadores nascidos entre junho e agosto poderão sacar a partir de 12 de maio; os nascidos entre setembro e novembro, a partir de 16 de junho; e os nascidos em dezembro a partir de 14 de julho.

Independentemente da data de nascimento, os saques de contas inativas do Fundo estão liberados até 31 de julho deste ano.

A Caixa informou nesta quarta-feira (5) que mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de abril, com um valor total disponível para saque de R$ 11,2 bilhões, ou seja, o equivalente a 26% do total disponível.

Os recursos disponíveis nessa segunda fase da liberação das contas inativas, de acordo com a Caixa, são 60% maiores do que o montante disponibilizado para saque na primeira fase.

Mais de 2.000 agências do banco ficarão abertas no sábado, entre 9h e 15h. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, as agências abrirão duas horas mais cedo.

Na primeira fase, que abrangeu os trabalhadores nascidos entre janeiro e março, foram sacados das contas inativas do FGTS R$ 5,9 bilhões, ou 85% do total disponibilizado -a expectativa da Caixa era que o percentual fosse menor, de 80%.

Maeli Prado

FolhaPress