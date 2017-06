Caixa antecipa pagamento do FGTS para próximo sábado (10)

A Caixa Econômica Federal decidiu antecipar calendário da quarta fase de saques das contas inativas Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Inicialmente, os saques começariam apenas no dia 16, mas foi antecipado para o próximo sábado (10).

Poderão sacar os recursos os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro. Para isso, mais de 2 mil agências vão abrir no sábado, de 9h às 15 horas.

Segundo a Caixa, as agências também vão abrir duas horas mais cedo de segunda (12) a quarta (14) para atendimento exclusivo de questões relacionados às contas inativas, sejam saques, esclarecimento de dúvidas, correção de cadastro ou emissão de senha do Cartão do Cidadão. A exceção são aquelas que normalmente abrem às 9h: nesse caso, começam a atender uma hora antes e fecham uma hora depois.

Segundo o presidente do banco, Gilberto Occhi, 7,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados nesta quarta fase de pagamento. Ao todo, serão destinados quase R$ 11 bilhões para os saques.

Com informações da Caixa