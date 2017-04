Caixa amplia lista de empresas consignatárias da previdência municipal

A Caixa Econômica Federal é o mais novo reforço da Manaus Previdência no leque de empresas que oferecem opções de consignação em folha de pagamento aos mais de 6,3 mil segurados do município, entre aposentados e pensionistas, além dos próprios servidores da autarquia municipal. A parceria foi firmada nesta sexta-feira (7), com assinatura de Termo de Convênio entre o diretor-presidente em exercício da Manaus Previdência, Silvino Vieira, e as gerentes da Caixa Econômica Federal Jorineide Freitas (regional) e Mônica Antoniette (geral).

Segundo Vieira, a formalização do convênio com a Caixa é significativa por ser a instituição bancária uma referência no setor, tendo mais de um século de atuação no mercado, construindo, assim, conceito e credibilidade junto à população. “É mais uma opção para o público da previdência na definição da instituição para realizar o seu empréstimo consignado, se assim for da sua vontade”, comentou, acrescentando que a Caixa é a oitava empresa a compor a lista de opções de consignação em folha de pagamento. Além desta, outras quatro empresas estão em processo de tramitação e análise do setor jurídico.

Para a gerente Jorineide Freitas, assinar convênio com a Manaus Previdência é uma boa oportunidade para oferecer aos servidores e segurados uma taxa diferenciada no momento da obtenção do empréstimo, resultando em parcelas que caibam no bolso, ajudando a traçar os objetivos e a realizar os sonhos. “Uma das vantagens desse sistema são as taxas reduzidas, os descontos de parcelas fixas e mensais, diretamente em folha, que possibilita melhor planejamento financeiro por parte do consignado”, destacou.

A Diretoria de Administração e Finanças (Dirafi) da previdência municipal destaca que as consignações são realizadas diretamente pelos servidores, aposentados e pensionistas junto aos bancos conveniados.

Segundo os termos do convênio, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a 30% da soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens.

Também participaram da reunião a diretora de previdência em exercício, Ana Silvia Domingues, o assessor jurídico Caio Feldberg Porto e o técnico previdenciário Carlos Antônio Rocha Silva.

Com informações da assessoria