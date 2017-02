Caixa abre agências para tirar dúvidas sobre FGTS neste sábado

A Caixa vai abrir 1.800 agências neste sábado (18) para que trabalhadores possam tirar dúvidas sobre o saque do valor das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Na terça, o governo anunciou que a retirada do dinheiro parado no fundo ocorrerá de março a julho, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

São contas inativas aquelas de contratos de trabalho antigos, dos quais o cotista pediu demissão ou foi demitido por justa causa. Poderá ser retirado o dinheiro das contas que ficaram inativas até 31 de dezembro de 2015.

Para diminuir o fluxo nas agências durante a semana, a Caixa abrirá um sábado por mês, das 9h às 15h, entre fevereiro e julho. A exceção é abril, que terá dois feriadões.

Neste fim de semana, a instituição espera tirar dúvidas dos trabalhadores e emitir o cartão do cidadão e senhas.

O banco disponibiliza em seu site lista com as agências que vão abrir no sábado.

Com o cartão do cidadão, o cotista que tiver até R$ 3.000 poderá sacar o dinheiro em lotéricas e nos caixas eletrônicos da Caixa, fugindo das filas esperadas nas agências.

Para diminuir filas, a Caixa orienta que os trabalhadores também acessem o site www.caixa.gov.br/contasinativas ou liguem para 0800 726 2017 ou 0800 726 0207 para tirar dúvidas.

