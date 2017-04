Caio Blat é criticado após dizer que José Mayer fez ‘brincadeira fora do tom’

Durante o lançamento da próxima novela das 23h da Globo, “Os Dias Eram Assim”, nesta terça (4) à noite, no Rio, Caio Blat saiu em defesa do colega José Mayer.

O ator disse não ser a favor da suspensão por tempo indeterminado de Mayer de próximas produções da Globo.

A Globo decidiu não escalar José Mayer para a próxima novela das nove de Aguinaldo Silva, prevista para ir ao ar em 2018.

“Não estou sabendo dessa decisão, mas não acho certa. Acho que foi uma brincadeira fora do tom, na presença de outras pessoas. Ele não representa uma ameaça a ninguém”, afirmou. “Acho que ele foi brilhante na maneira como se colocou”, disse, sobre a carta de desculpas de Mayer, em que ele diz ser fruto de “uma geração que aprendeu, erradamente, que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas”.

Caio, no entanto, disse que a tomada de consciência das mulheres e a mobilização de outras funcionárias da Globo, nesta terça (4), são importantes. “A campanha [Mexeu com uma, mexeu com todas] foi muito legal. Todo mundo se engajando.”

No mesmo evento, a atriz Susana Vieira preferiu se eximir de opinar sobre o caso. “Essa palavra [assédio] não vai sair da minha boca hoje”, disse aos jornalistas presentes.

José de abreu

Nas redes sociais, os internautas não gostaram da declaração de Caio Blat. O ator José de Abreu foi um dos que criticaram a postura de Blat.

“Caio falando merda de novo? Daqui a pouco se arrepende e pede desculpas”, escreveu Abreu no Twitter.

Cris Veronez

EM TEMPO