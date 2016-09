Caimis tem semana de atividades em comemoração ao Dia do Idoso

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) está realizando durante essa semana uma programação relativa ao Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro. A programação está sendo desenvolvida nos três Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis) com realização de palestras educativas, gincanas, passeios para pontos turísticos de Manaus, entre outros. As atividades prosseguem até a sexta-feira (30).

Colônia Oliveira Machado

No Caimi Paulo Lima, localizado na Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus, as atividades dessa quarta-feira tiveram início com um café da manhã especial, compartilhado entre os idosos e os funcionários da unidade de saúde. Em seguida os idosos participaram de uma visita à Base Aérea de Manaus. Foram feitas também atividades internas como torneio de dominó, dinâmicas de grupos e o momento de estilo e beleza. Na sexta-feira, a partir das 14h, os idosos participarão de uma festa comemorativa à data.

“Essa festa já é tradicional na nossa unidade, nós a chamamos de baile da terceira idade, é um momento de muita animação, com muita música, eles participam de um concurso de dança e isso faz parte do que nós devemos ofertar para que os nossos pacientes tenham saúde e qualidade de vida”, destaca a diretora do Caimi Paulo Lima, Mary Jane Cardoso.

Cidade Nova

No Caimi André Araújo, da Cidade Nova, zona Norte, a programação teve início na segunda-feira (28) com uma solenidade interna comemorativa aos 14 anos de funcionamento da unidade. Na terça-feira (27) os idosos participaram de uma atividade física na Ponta Negra e na quarta-feira (28) foi feita uma gincana, com diversas atividades.

Nessa quinta-feira (29) será realizado um torneio de dominó e na sexta-feira (30) o encerramento da semana do idoso, com o concurso “Miss e Mister Caimi André Araújo 2016”.

“A semana foi bastante animada, nossos idosos são bastante ativos, participam ativamente dessas atividades. Na sexta-feira vamos fechar com chave de ouro, com o desfile dos candidatos a miss e mister, que já é tradicional, e eles levam bastante a sério, se arrumam, se produzem, isso é muito bom para mantê-los ativos e saudáveis”, relata a diretora do Caimi André Araújo, Verônica Santos.

Compensa

No Caimi Ada Viana, localizado na Compensa, zona Oeste, a programação teve início nessa terça-feira (27) com palestras educativas sobre prevenção de quedas, saúde bucal, nutrição e alimentação, entre outros assuntos. Na quarta-feira (28) foram realizadas dinâmicas de grupos e peças teatrais com a participação dos idosos.

Na quinta-feira (29) serão realizadas atividades físicas específicas para os idosos e na sexta-feira (30) será feito o encerramento da semana com um concurso de dança para os idosos, também será servido um lanche espacial para todos os participantes.

Rede

A rede estadual de saúde e atenção à melhor idade é composta por três Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis). Essas unidades ofertam atendimento exclusivo a pessoas com idade superior a 60 anos, realizando consultas médicas especializadas, exames, atendimento odontológico, acompanhamento com psicólogos, entre outros serviços. As unidades também ofertam atividades sociais, como oficinas de leitura e coral.

