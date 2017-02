Caimis promovem bailes de Carnaval para idosos

Os Centros de Atenção aos Idosos (Caimis) estão com tudo pronto para os tradicionais bailes de Carnaval oferecidos aos seus usuários e funcionários. Em 2017, os Caimis Paulo César de Araújo Lima e André Araújo marcaram suas festas carnavalescas para o dia 23 deste mês. Enquanto o Caimi Ada Rodrigues Viana vai festejar o Carnaval 2017 no dia 10 de março.

O Carnaval no Caimi Paulo Lima é oportunidade de festejar com a comunidade, mas também de ampliar os conhecimentos sobre essa tradicional festa por meio do cinema. Para isso, o grupo “Oficina Cine Matinê” exibirá antes do baile oferecido aos idosos um filme que conta um pouco da história da festa carnavalesca. A obra escolhida foi “Orfeu Negro”. Baseado em um mito, a película passa-se durante o carnaval do Rio de Janeiro, na década de 1950.

Segundo a diretora do Caimi, Mary Jane Queiroz, uma vez por mês, o grupo “Oficina Cine Matinê” faz a exibição de um filme aos idosos sobre temas diversos. A ideia é que a atividade possa contribuir para a qualidade de vida dos usuários dos serviços da unidade, à medida que estimula a memória e o pensamento crítico.

Debate

Sempre após a exibição dos filmes, os psicólogos responsáveis pelo grupo “Oficina Cine Matinê”, promovem um debate com os idosos sobre os assuntos tratados pelas obras. “Como temos o Carnaval nesse mês, o grupo decidiu exibir um filme que aborda o tema. A atividade contribui para a qualidade de vida dos participantes do grupo. Até porque, o atendimento no Caimi vai além do atendimento médico ambulatorial”, comenta Mary Jane.

Após o filme, os idosos e funcionários do Caimi Paulo Lima vão poder festejar o Carnaval ao som de marchinhas tradicionais. A festa carnavalesca será realizada no salão de eventos da unidade, nesta quinta-feira (23), a partir das 9h.

Além do “Oficina Cine Matinê”, o Caimi Paulo Lima tem ainda os grupos de trabalho “Oficina da Memória” (equipe de psicólogos), “Educação em Saúde” (equipe de nutricionistas), “Caminhada” (equipe de enfermagem em parceria com a Sejel) e “Consciência Corporal” (equipe de fisioterapeutas).

O Caimi Paulo Lima foi criado em 2002, e funciona na Av. Desembargador Felismino Soares, 115, no bairro Colônia Oliveira Machado. A unidade é uma policlínica de média complexidade, com equipe multiprofissional formada por médicos (as), enfermeiros (as), assistentes sociais, psicólogos (as), nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos (as) e odontólogos (as).

Tradição

As festas de Carnaval no Caimi André Araújo são tradicionais há 14 anos, com a participação dos idosos na abertura do Carnaval oficial no Sambódromo. Esse ano, eles dão uma pausa na avenida do samba, para brincar ao som das marchinhas no salão de eventos do centro.

Segundo a diretora em exercício do Caimi André Araújo, Juce Castelo da Costa Fernandes, a atividade serve para promover a interação entre os grupos de trabalhos. “A ideia é criar uma dinâmica de entrosamento entre os idosos e os próprios funcionários, que atuam em diferentes horários durante a semana”, explica Juce. O baile começa às 14h do dia 22.

O Caimi André Araújo funciona desde 2002 na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova 2, zona Norte de Manaus, a unidade oferece atendimento cardiológico e de clínica médica.

Esquentando

O Caimi Ada Rodrigues Viana, localizado na avenida Brasil, no bairro Compensa 2, zona Oeste, ainda prepara sua festa de Carnaval. Mas já tem data: 10 de março.

