Cai o número de incêndios em Manaus; confira dicas de prevenção

Apesar de Manaus estar localizada em uma região quente e ao alcance do fenômeno climático El Niño (aquecimento fora do normal das águas do oceano pacífico equatorial), no primeiro semestre de 2017 foram registradas 311 ocorrências de incêndios em residências, empresas, veículos, vegetação e lixo. O número, apesar de alto, já apresenta uma redução de 17,94% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 379 casos. Os dados são do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam).

Com a comparação, os casos de incêndio em residência reduziram em 12,98%. Já nas empresas a redução foi de 10,34%. Em veículos houve queda de 17,33%. Incêndio em vegetação registrou baixa de 50,98%. No ano de 2016, houve oito incêndios florestais, já em 2017 não foi registrado nenhum caso.

Há 12 anos trabalhando no Cbmam, o capitão Janderson Lopes, de 35 anos, considera que, apesar da comparação dos números atuais em relação com os do ano passado, não é possível estimar que a redução foi significativa para a corporação. “Nós estamos aguardando fechar o ano para levantarmos esse balanço comparativo. Visto que, no final de 2015 e início de 2016, houve uma elevação no número de ocorrências devido ao fenômeno El Niño, que causou a elevação da temperatura na nossa região. Já este ano não tivemos isso, o que pode justificar essa diminuição nos números”, explica.

Lopes enfatiza que o evento tem forte influência na causa de alguns incêndios em Manaus. “Esse fenômeno acarretou valores elevados de calor na nossa região e isso acaba influenciando, porque se você tem uma residência de madeira e uma criança começa a brincar com fogo, você já vai ter nesse imóvel, além de material ressecado, uma temperatura muito quente – que pode levar a propagação de incêndio [risco maior]”, exemplifica.

Vilão dos incêndios

Questionado sobre as principais causas apontadas pelos bombeiros em eventuais incêndios em residência ou empresas, o capitão revela que o ar-condicionado é considerado o principal vilão.

“Estamos falando de temperatura. Manaus é muito quente e, por isso, é comum que o cidadão deixe o ar-condicionado ligado para resfriar o ambiente. Muitas vezes o aparelho opera até mesmo sem a presença de alguém no cômodo da casa. A fiação superaquece, causa um curto-circuito e começa o incêndio. Infelizmente, em Manaus essa é a causa de muitos incêndios”, revela Janderson, destacando que os ventiladores também podem ser tão prejudiciais quanto os condicionadores de ar no quesito segurança.

Cuidado com o gás de cozinha

Quanto a vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, não houve alteração no número de casos. Em 2016 houve três registros e em 2017 o número se repete. No dia 21 de maio deste ano, um vazamento de gás de cozinha causou uma explosão e incêndio em uma residência, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul. Na ocasião, quatro pessoas ficaram feridas.

Na época, o dono da casa, o guardador de carros Júlio César disse que o vazamento teve início após a porta da cozinha, que estava solta, cair sobre a botija de gás. Com o impacto, o registro do gás se partiu, causando o vazamento.

Apesar de utilizar um pano para tentar conter o vazamento, um dos filhos de Júlio ligou o ventilador para dispersar o gás que estava no ambiente. A corrente elétrica em contato com o gás provocou uma explosão seguida de incêndio. Entre as vítimas estavam a esposa de Júlio, de 32 anos, e três adolescentes, sendo um de 12 anos e os outros dois de 14 anos. Eles sofreram queimaduras nos cabelos, braços, mãos, pernas, pés e costas.

O capitão Lopes destaca que é importante ter cuidados quanto ao armazenamento da botija em residências. “É importante que ela seja instalada do lado de fora da casa, em uma área arejada, porque se houver vazamento entre a botija e o fogão, possivelmente, não haverá a retenção do gás no cômodo da casa”, salienta.

A principal recomendação para evitar acidentes com gás de cozinha é fechar o registro da botija toda vez que for se ausentar. “Se a pessoa notou ou percebeu o cheiro de gás, o ideal é não ligar a luz e nenhum outro interruptor. Nem mesmo o celular. Procure abrir janelas para liberar o ar e diminuir a concentração de gás. Caso perceba que o cheiro de gás continua e seja necessário apoio, é preciso acionar os bombeiros pelo número da central de atendimento 193”, orienta.

Janderson explica que a explosão ocasionada pelo GLP é do tipo “queima rápida”. Quando o gás encontra uma faísca elétrica, ele se expande e gera aquela situação de explosão de movimentação de objetos. Geralmente, esse tipo de acidente não acontece por causa da ruptura da botija, pois elas possuem um dispositivo de segurança que evita que haja a pressão de GLP no recipiente”, justifica.

“Esse equipamento só não funciona quando a botija é usada de forma indevida. Por exemplo, em carros existem motoristas que fazem adaptações com botijas de gás de cozinha para armazenar Gás Natural Veicular (GNV) – que deveria ser feito apenas em cilindro apropriado para tal”, acrescenta Lopes, informando que na hora de abastecer acaba ocorrendo o vazamento do gás e ocorre a explosão. Apesar dos riscos, o capitão garante que em Manaus ainda não há registro desse caso.

Incêndios em carros são comuns

No primeiro semestre de 2016 houve 75 incêndios em veículos. Já em 2017 o número foi de 62, gerando uma redução de 17,33%. Para Lopes, as principais causas desses acidentes estão relacionadas à falta de manutenção.

“Às vezes tem algum problema mecânico, falha no painel elétrico, mangueira danificada ou, até mesmo, superaquecimento do motor. É importante que o motorista faça a manutenção correta e a revisão de todos os itens de segurança, principalmente, do extintor. É importante lembrar de usá-lo em casos de fogo porque muitas vezes o que vemos são pessoas desesperadas e, no momento de pânico e correria, acabam esquecendo de usar o extintor para apagar o fogo”, comenta Janderson, indicando que a maioria dos incêndios em carros acontecem em Kombis.

O Cbmam está preparado?

“O CBmam é o único órgão no Amazonas preparado para atuar em situações que envolvem fogo. Temos viaturas com equipamento de ponta e pessoas treinadas para este tipo de atuação. Nossos militares quando vão para uma ocorrência estão cientes de que, se for preciso, terão que se doar 100% à causa. Cada incêndio tem um nível de dificuldade e uma história”, garante o capitão.

Para ele, há estratégias que são consideradas primordiais para o sucesso do trabalho dos bombeiros. “Analisamos desde a disposição das viaturas, quanto ao uso de equipamento de qualidade. Nosso pessoal têm-se mostrado, ao longo de todos esses anos, suficiente para a demanda que temos hoje. Seja qual for o incêndio, de grande ou pequena proporção, em casa ou fábrica”, salienta.

O capitão destaca ainda que o trabalho do Cbmam pode ser ainda melhor se houver conscientização da população. “O que notamos em vários incêndios é que a pessoa lembra de ficar gravando o fogo, mas esquece de verificar se alguém já ligou para os bombeiros. Um minuto para uma pessoa nessa situação parece uma eternidade. Além disso, nossas guarnições enfrentam trânsito e, em alguns casos, deslocamos duas viaturas para o local. Cada uma vai por um itinerário diferente para tentar chegar mais rápido”, destacou Lopes, garantindo que o tempo de resposta das equipes fica em torno de 7 a 8 minutos após o acionamento.

Precauções

O Cbam orienta que em casos de incêndio as pessoas não tentem combater o fogo e evitem ficar próximo ao local do acidente. “Pessoas tentando apagar o fogo e arriscando a própria vida não são ações suficientes e nem segurad. Claro, há casos em que algumas pessoas ficam resfriando outras casas próximo ao local do incêndio. Isso não é ruim, desde que se tenha cuidado e a pessoa não corra nenhum risco realizando esse tipo de ação”, comenta Janderson.

Ainda segundo Janderson, o tempo de atuação das equipes dura, em média, de 10 a 20 minutos. “Essas ações de jogar baldes de água não chega a ter alguma efetividade. O ideal é a utilização dos equipamentos adequados que o Cbmam dispõem. Apesar disso, sempre nas ocorrências ouvimos relatos e presenciamos algumas cenas de pessoas que arriscam a vida para ajudar outra pessoa presa em um incêndio. Quanto a este tipo de ação não posso condenar e nem dizer que sou a favor, afinal é uma questão nobre e varia de ser humano para ser humano”, diz.

A editora de fotografia do Jornal Amazonas EM TEMPO, Ione Moreno – que há sete anos trabalha no Grupo Raman Neves de Comunicação (GRN) -, recentemente teve duas fotos selecionadas para a edição 2017 da coletânea “O melhor do fotojornalismo brasileiro”, lançada em julho deste ano. Ela conta que durante algumas coberturas fotojornalísticas de incêndios já presenciou e registrou muitos curiosos invadindo à área restrita aos bombeiros.

“É muito comum a gente chegar junto com os bombeiros. Seja qual for a proporção do incêndio tem a faixa de limite, mas a população sempre dá um jeito de furar esse bloqueio para tirar fotos. A imprensa chega, respeita a área, procurar subir em outras casas para ter o melhor ângulo e com o uso de equipamentos profissionais captar as imagens. Estamos ali apenas para registrar, com segurança, o fato e noticiarmos. Bem diferente da grande maioria da população, que acaba atrapalhando o trabalho dos bombeiros”, critica.

“O que acontece é que a população hoje em dia fica tão vidrada em tirar o celular pra registrar e acaba perdendo a noção de perigo. Isso deixa as equipes de resgate com duas preocupações: apagar o fogo e conter os curiosos”, justifica.

