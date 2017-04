Cai a inadimplência no comércio de Manaus

Os primeiros efeitos da liberação do dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já começam a ser sentidos pelo setor comercial da capital amazonense. Com o dinheiro “na mão”, consumidores aproveitaram para pagar dívidas e ficar com o nome “limpo na praça”.

O índice de inadimplentes em março caiu 0,4 ponto percentual em relação aos meses de janeiro e fevereiro deste ano, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (10) pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus). Segundo a entidade, o mês passado fechou com 3,2 mil pessoas inadimplentes. Para a CDL-Manaus, o principal responsável pelo dado positivo foi a liberação do FGTS, que teve início no último dia 10.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, informou que em janeiro e fevereiro, o crescimento de inadimplentes ficou na faixa de 4,5%, mas ao finalizar o mês de março, o crescimento foi de apenas 4,1%. “Parte da população de devedores pegou esse dinheiro do FGTS e tratou de pagar as dívidas, causando uma leve redução nesse aumento, mas foi apenas o primeiro sinal de estabilização”, avaliou o empresário.

Emprego

Assayag contou ainda que outro resultado bom para o comércio, em março, foram os primeiros sinais de estabilização das demissões e dos fechamentos de lojas, que já está próximo de haver um controle. “Se de março até junho deste ano a situação continuar estável, teremos a certeza de que as demissões e os fechamentos de lojas vão parar de vez em Manaus”, afirmou.

De acordo com a CDL-Manaus, o resultado das vendas de março deve sair somente nessa quarta-feira, contudo, Assayag adiantou que poderá haver um empate técnico entre o desemprenho de março deste ano e o do mesmo período do ano passado.

Serasa

Quando se trata de movimentação, a atividade do comércio avançou 0,6% em março, de acordo com estudo divulgado pelo Serasa Experian. O instituto aponta que a queda da inflação, o recuo das taxas de juros e uma melhora dos níveis de confiança do consumidor estão começando a provocar efeitos positivos, na margem, da atividade varejista do país, ainda que tal movimento se dê de forma não generalizada.

A maior alta observada foi o crescimento de 1,7% do setor de combustíveis e lubrificantes, seguida pelo avanço de 0,8% do segmento de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, de acordo com dados do Serasa Experian.

