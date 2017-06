“Caguetagem geral”: Rocam prende 1 e, de quebra, pega mais 4 na Zona Norte

Com a quadrilha a polícia encontrou, além do veículo roubado, drogas, armas, uma prensa e balança de precisão | Divulgação

Lucas Emanoel Alves da Silva Ribeiro, de 19 anos, foi preso na noite da última quinta-feira (29), no estacionamento de um supermercado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do Tenente Nascimento, os policiais receberam a denúncia de uma vítima de roubo, que informou que um veículo Palio, de cor prata, que estava no supermercado, foi o mesmo utilizado para roubar o seu carro, um Voyage, na semana passada.

“Quando abordamos o Lucas, ele informou à equipe que no Monte das Oliveiras estavam as armas e o veículo roubado”, explicou o Tenente.

No local informado pelo suspeito, os policias encontraram o autônomo Emmanuel dos Santos Ferreira, 23. Na casa foram encontradas uma prensa, balança de precisão e drogas. Ao ser questionado sobre o veículo roubado, Emmanuel levou os policias até um terceiro suspeito, na avenida Torquato Tapajós. Matias Paulo Gomes, 25, conhecido como “Paulista”, também foi preso.

Matias informou aos policias que o veículo encontrava-se em uma casa no bairro Braga Mendes, na Zona Norte, Os policias foram ao local e encontraram Laura Bianca Valente Uchôa, de 21 anos, que estava em posse do Voyage roubado.

Na ocasião, Matias também levou a equipe da Rocam até o comunidade Santa Marta, na zona norte, onde foi preso Bruno Batista Guerreiro, de 23 anos. Com ele foram encontradas duas armas caseiras usadas no roubo do carro. Todos foram conduzidos ao 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Elias Pedroza

EM TEMPO