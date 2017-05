Café Teatro sedia primeiro Circuito Cultural de Capoeira

Oficinas de samba, danças afro e capoeira integram a programação do Primeiro Circuito Cultural do Grupo Gingado Capoeira, que ocorrerá no próximo dia 27, no Les Artistes Café Teatro, no Centro, das 14h às 20h. O evento gratuito contará com a participação de mestres renomados do Amazonas e outros estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, Roraima e Distrito Federal. O evento tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

As oficinas, previstas para começarem às 14h, abordarão os temas: “Samba de Roda”, “Dança Afro” e “Movimentação da Capoeira” e serão ministradas pelos mestres de capoeira Kaká Bonate (AM), “Caimbé” (RR), professora “Batatinha” (RR) e “Pernambuco” (MS). Participarão também das oficinas os contra mestres “Canário” e “Ney, de Manaus” e o mestrando “Pedra”, do Distrito Federal.

Além dessas atividades, a programação inclui ainda uma exposição que conta a história do mestre de capoeira, Cristiano Corrêa, organizador do evento. “O objetivo principal desse encontro é valorizar a cultura afro-brasileira em Manaus”, comentou o mestre.

O Les Artistes Café Teatro fica localizado na Avenida Sete de Setembro, 377, Centro, e é administrado pela Manauscult.

Programação

A abertura do primeiro circuito será realizada na sexta-feira (26), das 18h às 21h, na sede do “Grupo Gingado Capoeira”, na rua São Francisco, na Redenção. A programação incluiu uma rodada de conversas com mestres de capoeira das cidades de Boa Vista (RR) e Belém (PA). A taxa de inscrição é de R$ 35 para este evento.

O encerramento do circuito será no domingo (28), na Praça de São Sebastião, Centro, com a participação de todos os mestres de capoeira convidados.

